Нижний Тагил в следующем году примет Фестиваль театров малых городов России Евгения Миронова

Нижний Тагил в 2022 году станет площадкой XIX Фестиваля театров малых городов России, который проводит известный актёр и худрук Театра наций Евгений Миронов, рассказали АН «Между строк» в Нижнетагильском драматическом театре.

«Состоится событие, которое, на мой взгляд, очень важное и весомое. Нижний Тагил станет на неделю театральной столицей России. Сюда съедутся 16 театров нашей огромной страны. Будет много интересного. Думаю, что для тагильчан этот фестиваль — хороший подарок к юбилею города», — рассказал АН «Между строк» худрук театра заслуженный артист РФ Игорь Булыгин.

Сейчас артисты Нижнетагильского драматического театра возвращаются в Тагил с XVIII Фестиваля театров малых городов в Набережных Челнах. Там они с успехом показали спектакль «Гоголевы. Маменька» (16+) режиссёра Даниила Безносова. Их труппа получила специальный приз Министерства культуры Республики Татарстан «За современное прочтение русской классики».