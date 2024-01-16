«Нужно возвращать советскую систему образования». Что тагильчане думают о конфликте пятиклассницы с братьями-азербайджанцами в школе № 56 (ВИДЕООПРОС)

В конце декабря 2023 года два брата-азербайджанца, учащиеся школы № 56, избили двоих одноклассников — мальчика и девочку. Последней был причинён тяжкий вред здоровью. При этом мама обидчиков снимала происходящее на видео.

Редакция АН «Между строк» решила провести опрос среди тагильчан, чтобы узнать, что они думают по поводу этого инцидента, а также кто, по их мнению, виноват в сложившейся ситуации и что необходимо сделать, чтобы не допустить повторения подобных случаев. Все подробности в видео.

Ранее о причинах и видах проявления детской агрессивности и о том, как с ней бороться и что делать детям, которые подвергаются издевательствам в школе, мы поговорили с психотерапевтом и руководителем Центра семейной терапии и консультирования Дмитрием Винокуровым. А также узнали мнения представителей различных сфер из Нижнего Тагила и Свердловской области — от священнослужителя до омбудсмена по правам человека.