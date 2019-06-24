Новый вид металлопроката освоили на ЕВРАЗ НТМК

Градообразующее предприятие Нижнего Тагила ЕВРАЗ НТМК выводит на рынок новые виды металлопроката. Они ориентированы в первую очередь на европейский рынок.

В цехе прокатки широкополочных балок изготовлена первая партия новой балки HE 200. Это колонный двутавр, который используется при строительстве высотных зданий.

«Балка изготавливается по европейскому стандарту EN 10365-2017. На ЕВРАЗ НТМК есть возможность изготавливать такую балку пяти видов — с разной толщиной стенки и полки», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе холдинга.

Также с начала 2019 года на НТМК освоили новый вид российского проката: равнополочный уголок № 20 по ГОСТ 8509-93. По данным компании, он очень востребован на рынке металлопродукции.