Новым руководителем Нижнетагильских электрических сетей стал председатель думы Верхней Туры Ильсур Мусагитов

Новым руководителем филиала Нижнетагильских электрических сетей «Россети Урал»-«Свердловэнерго» назначен председатель думы Верхней Туры Ильсур Мусагитов, коллективу предприятия его представил директор филиала «Свердловэнерго» Алексей Смушкин.

Ильсур Мусагитов — уроженец Верхней Туры, является депутатом городской думы от 4 округа. В электроэнергетике работает более 23 лет. Начинал в Нижнетагильских электрических сетях с должности мастера участка.С 2012 по 2019 год возглавлял работу технического блока Нижнетагильских электрических сетей филиала «Свердловэнерго», работая главным инженером предприятия. С 2019 по 2023 год работал заместителем технического директора по энергетике высокотехнологичного деревообрабатывающего производства в Верхней Туре.