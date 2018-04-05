Новую полосу в аэропорту Шереметьево к ЧМ-2018 запустить не успеют

Новую взлётно-посадочную полосу в аэропорту Шереметьево, которую строили к чемпионату мира по футболу, к началу соревнований не запустят, пишут «Ведомости» со ссылкой на Росавиацию. Ведомство сообщило об этом на совещании у заместителя министра транспорта Александра Юрчика.

Полосы в аэропортах Шереметьево и Домодедово начали строить в 2011 и 2014 годах соответственно, а завершиться работы должны были в 2017 и 2016 годах. Полоса в Шереметьеве — ВПП-3 — самая дорогая в программе и обойдётся примерно в 55,7 миллиарда рублей. Ещё 8,4 миллиарда потребовалось на то, чтобы выкупить необходимые для строительства земли.

По данным на начало марта, полоса была готова «всего на 55%, готовность трёх рулёжных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май)», уточняется в докладе. Причинами отставания от графика в документе называют долгий процесс урегулирования вопросов по переносу с места строительства полосы газопровода и нефтепродуктопровода, оформлению участков, суды с местными жителями по поводу выкупа земель, а также сложную геологическую структуру территории.

После строительства полосы её должен проверить и сертифицировать Ростехнадзор, поэтому реальный срок начала её работы — сентябрь 2018 года, следует из доклада.

«Ведомости» напоминают, что в прошлом году Росавиация приняла решение о запуске полосы к ЧМ-2018 в урезанном виде — без одной магистральной и трёх дополнительных рулёжных дорожек, которые решили достроить до 2020 года. Топ-менеджер крупного аэропорта сказал газете, что запуск ВПП-3 до конца года оказался бы «большой удачей»: за месяц до чемпионата по требованию ФСБ необходимо будет прекратить все работы, так как начнётся проверка безопасности объектов перед приездом гостей. В Росавиации, Шереметьево и компании-подрядчике «Трансстроймеханизация» от комментариев отказались.

Помимо этого, существует риск не успеть вовремя сдать вторую полосу в Домодедово, стоимость которой оценили в 12,85 миллиарда рублей. Полоса готова на 80%, но у подрядчика — «Строительного управления-1» — нет денег на работу, говорится в докладе Росавиации. В 2016 году СУ-1 было признано банкротом, в компании ввели процедуру наблюдения.