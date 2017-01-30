Новая продукция ЕВРАЗ НТМК используется при реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы

Более двух тысяч тонн своей новой продукции отгрузил ЕВРАЗ НТМК для реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы, соединяющей Волгу и Северную Двину. На реализацию проекта комбинат поставил подрядчикам новый для российского рынка продукт – балочно-шпунтовые сваи (БШС).

«Балочно-шпунтовые сваи – металлоконструкция, получаемая после сварки шпунта и двутавра, обладает повышенной прочностью и может составить конкуренцию тяжёлым шпунтам европейского производства, а также трубошпунтам. Наличие в продуктовой линейке такой конструкции позволяет ЕВРАЗу выйти в новый для компании сегмент рынка», – сообщает пресс-служба компании.

На предприятии уточняют, что Нижнетагильский металлургический комбинат – единственный в России производитель шпунта Л5УМ. Также комбинат выпускает уникальную линейку горячекатаных двутавров. Дальнейшее продвижение балочно-шпунтовых свай позволит расширить сферу использования металлопроката ЕВРАЗа.

Проект реконструкции Северо-Двинской шлюзованной системы на первом этапе предполагает полную замену элементов существующего деревянного шлюза № 5: камеры, голов, направляющих пал. Разработку проектной документации выполнило АО «Акватик». Система БШС была выбрана им в качестве конструктивного решения, так как технико-экономические показатели её применения превысили показатели конкурентных решений. Патент и ТУ на БШС принадлежат группе компаний «Профиль».

Агентство новостей «Между строк»