«Новая газета» рассказала о переделе похоронного рынка в Сысерти с участием спортсменов из сквера у драмтеатра

Спортсмены, защищавшие строительство храма в сквере в Екатеринбурге, приняли участие в переделе рынка ритуальных услуг в Сысерти, со ссылкой на местных предпринимателей пишет «Новая газета».

По данным издания, в сентябре в Сысерти сменился инспектор Центра муниципальных услуг, отвечающий за распределение мест на кладбище: им стал Александр Саулин. После его прихода стоимость похорон увеличилась с 20 до 40–45 тысяч рублей, при этом оплатить услуги можно только наличными, а вместо чека людям выдают бумагу с подписью ИП Коротковой.

По словам предпринимателя Виктора Джупины, занимающегося ритуальным бизнесом, после назначения Саулин организовал встречу с представителями местного похоронного рынка, куда приехал в сопровождении спортсменов, «объяснивших» бизнесменам, что копать могилы и получать за это деньги теперь будут «их люди». Джупина продолжил работать, после этого неизвестные проткнули гвоздями колёса его катафалка, обстреляли офис похоронной службы, подожгли две машины и угрожали сотрудникам. Мужчины, представившиеся «гостями» из Екатеринбурга, ссылались на Романа Короткова. «Новая газета» пишет, что получила запись телефонного разговора от 17 сентября, в котором человек, представляющийся Романом Коротковым, обещает забить работников Джупины лопатами. Джупина обратился в правоохранительные органы, но ему отказали в возбуждении уголовного дела. До этого неизвестные утверждали, что им покровительствуют начальник районной полиции Евгений Узянов и глава Сысерти Дмитрий Нисковских.

14 октября уволили ещё одного инспектора ЦМУ — он отвечал за кладбища посёлков Бобровский, Двуреченск, Седельниково и Ключи, разрешения также начал выдавать Александр Саулин. После этого местные предприниматели Марина и Никита Котиковы рассказали, что люди в масках напали на их сотрудников на Бобровском кладбище и подожгли принадлежащий им павильон ритуальных товаров. Отмечается, что в рассказах пострадавших бизнесменов фигурируют фамилии Манукян и Этвиш.

«Александр Этвиш — профессиональный боксёр, известный как Русский медведь. Именно он и его спортсмены выступали за вырубку сквера у драмтеатра в Екатеринбурге летом этого года», — пишет издание.

Мэр Сысерти Дмитрий Нисковских отверг любую связь с «гостями» из Екатеринбурга.

«Что касается [заммэра] Филиппова [он назначил инспектором Александра Саулина], то к нему есть вопросы по кадровым назначениям. Но нельзя судить о человеке просто по чьим-то разговорам, важно сохранять объективность», — сказал Нисковских.

Он заверил, что в деле нет политики, «просто люди не любят перемены», а прокуратура требует от них «привести кладбища в соответствие с законом». Источники «Новой газеты» в силовых структурах назвали передел похоронного рынка попыткой бывшего вице-губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова показать несостоятельность губернатора и вернуться к власти. В то же время собеседник издания в криминальных кругах считает, что кладбища отдали «бойцам» за «заслуги по охране забора» и разгону жителей Екатеринбурга, которые выступали против вырубки сквера ради строительства храма.

«Кладбище — доходный бизнес, а денег в стране в последние годы стало меньше. Предполагаю, что "бойцам" сысертские кладбища отдали за заслуги по охране забора и разгону екатеринбуржцев, выступивших против вырубки сквера для строительства храма. Раз полиция там не вмешивалась, здесь тоже останется в стороне», — считает он.

Напомним, акция протеста в сквере у драмтеатра началась в ночь на 13 мая, после того как утром того же дня вокруг будущей стройки храма появился забор. После появления забора активисты, выступающие против строительства храма, устроили мирный протест у драмтеатра, стали раскачивать забор, которым огородили место будущей стройки, и повалили ограждение. Они собирались остаться там на ночь. Позже в сквере появилось множество спортсменов, которые стали оттеснять протестующих и «восстанавливать порядок». В числе прочих на место запланированного строительства храма пришёл президент академии единоборств РМК Иван Штырков. По его мнению, выступать против застройки сквера глупо. А за снесённый забор кто-то, по словам Штыркова, должен понести наказание.

Митинги продолжались всю неделю. В итоге были задержаны почти 100 человек, часть из них приговорены к административному аресту, другим назначены общественные работы. Большинству задержанных назначили штрафы по 10–15 тысяч рублей.