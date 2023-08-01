Нижний Тагил занял 24-е место в рейтинге «IQ городов» за 2022 год

Минстрой России подвёл итоги расчёта «IQ городов» за 2022 год. В категории «Крупные города» Нижний Тагил занял 24-е место из возможных 63 и набрал 56,26 балла. Список составлялся в четырёх категориях: крупнейшие города, крупные города, большие города, административные центры. Информация о статистике исследования была опубликована на официальном сайте Минстрой.РФ.

В категории «Крупные города» первое место занял Сочи (115,20 балла), следующая в списке Тюмень (110,72), затем Смоленск (106,42), Белгород (88,28) и Калининград (86,57). Каменск-Уральский (Свердловская область) занял 93-е место (24,52 балла).

По итогам 2022 года в категории «Крупнейшие города» лидерами стали: Москва (120 баллов), Санкт-Петербург (88,43), Казань (88,33), Уфа (79,77), Красноярск (75,22). Екатеринбург расположился на 8-м месте, набрав 60,47 балла.

Индекс цифровизации рассчитывался для более 200 городов, которые участвуют в ведомственном проекте Минстроя России «Умный город». В 2023 году методика сбора данных адаптирована под актуализированный в прошлом году стандарт «Умного города». Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и национальной программы «Цифровая экономика».

«В принятой правительством России до 2030 года Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации вопросы цифровой трансформации занимают одно из важнейших мест. Реализация всех планов возможна только при большой личной вовлечённости и синхронной работе руководителей государственной власти и местного самоуправления, представителей бизнеса и некоммерческого сектора, а также постоянного совершенствования существующей системы взаимодействия. Это помогает экономить и планировать ресурсы, ставить чёткие задачи и контролировать их выполнение», — сказал заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.