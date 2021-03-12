Нижний Тагил вошёл в пятёрку самых коррумпированных городов Свердловской области

По результатам социологических исследований Нижний Тагил вошёл в пятёрку наиболее коррумпированных муниципальных образований в 2020 году. В этот список также попали Екатеринбург, городские округа Каменск-Уральский, Первоуральск и Берёзовский, сообщили в департаменте противодействия коррупции и контроля Свердловской области.

Согласно данным мэрии Нижнего Тагила, в 2020 году лидером по коррупционным рискам, по мнению респондентов, стали ГИБДД, учреждения здравоохранения, органы внутренних дел, госпожнадзора и исполнительные органы государственной власти.

32,9% тагильчан признались, что пытаются договориться неформально, когда сталкиваются с коррупцией, однако 52,44% респондентов добиваются решения своих проблем официальным путём. Также в 2020 году 13,4% опрошенных считают, что коррупционная инициатива исходит от чиновников, и более 80% респондентов обращают внимание на то, что инициаторами коррупционной ситуации чаще выступают сами граждане. При этом 6,6% респондентов своё мнение высказать затруднились.

Чаще всего коррупционные правонарушения, по мнению респондентов, совершаются при сдаче экзаменов на получение водительского удостоверения (34,15%), проверках Роспотребнадзора (32,93%), нарушении ПДД (21,95%). При этом почти 50% респондентов считают, что помочь снизить коррупцию в городе поможет чёткая регламентация административных процедур. Наиболее бесполезным методом называют повышение зарплаты и расширение социальных гарантий служащих.