Нижний Тагил вошёл в число пилотных территорий по апробации проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми

Нижний Тагил вошёл в число пилотных территорий, где в сентябре начнётся реализация федерального проекта по долговременному уходу за пожилыми людьми, сообщает департамент информполитики Свердловской области. Кроме Нижнего Тагила, систему будут внедрять в Екатеринбурге и Серове.

«Обслуживать пожилых людей и инвалидов будут 150 специалистов, прошедших обучение по профессиональной программе “Помощник по уходу” на базе Свердловского областного медицинского колледжа. Они смогут проводить с нуждающимся в дополнительном уходе до 28 часов в неделю», — отметил министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов.

До запуска пилотного проекта социальные работники проводили с подопечными в общей сложности не более четырёх часов в неделю. Для участия в проекте отберут 250 человек, испытывающих сложности в самообслуживании и особенно нуждающихся в долговременном уходе. Из федеральной казны на эти цели регион получит 32 млн рублей, 2,5 млн рублей выделят из областного бюджета.

Для обеспечения помощников по уходу специальными средствами в рамках проекта создаются пункты проката технических средств реабилитации. Также для родственников, участвующих в уходе за пожилыми людьми, будет организовано обучение.

Реализация пилотного проекта рассчитана на три месяца, в 2024 году его результаты оценят на основании мнения пациентов, их настроения и самочувствия. По итогам на федеральном уровне примут решение о дальнейшем развитии такой практики.