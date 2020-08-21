Нижний Тагил проиграл Екатеринбургу в гонке за звание «Город строительной доблести»

Столица Урала получила звание «Город строительной доблести — 2020». Екатеринбург победил в челлендж-фестивале «Стройте жизнь!», который проходил накануне Дня строителя, выпавшего в этом году на 9 августа. Представители строительной сферы Екатеринбурга и Нижнего Тагила присылали видоролики, лидером по присланным работам стал Екатеринбург.

Строители и обычные горожане выкладывали в соцсетях ролики с улыбками, собственным исполнением танцев, песен, сажали деревья. Авторы ролика-победителя получили 45 тысяч рублей, за второе место организаторы вручили 32 тысячи, за третье — 23 тысячи рублей. Также был опубликован видео-шорт-лист с лучшими роликами участников. Посмотреть его можно в паблике АН «Между строк» во «ВКонтакте».

«В фестивале приняли участие подростки, молодые люди и даже ветераны. Интересно, что три победителя распределились по этим трём возрастным группам. Будет справедливо, если денежный приз получит не один финалист. Поражает смелость многих конкурсантов, а у ветеранов подкупает потрясающая энергия. Участники доказали, что строители — сильные и творческие люди, которыми можно гордиться. Мы продолжим наш фестиваль ко Дню строителя в 2021 году во всех городах Свердловской области»», — заявил представитель Уральского объединения строителей Денис Снетков.

Добавим, что в Нижнем Тагиле в рамках челленджа была высажена аллея Строителей на Вагонке. На ней были высажены деревья и установлена скульптура «Мастерок». На этой неделе новый арт-объект сломали вандалы.