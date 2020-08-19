В Нижнем Тагиле вандалы сломали скульптуру в честь строителей

Союз «Уральское объединение строителей» обратился в полицию Нижнего Тагила по факту порчи арт-объекта «Мастерок», который организация установила в июле этого года на новой аллее Строителей в Дзержинском районе. Скульптура в честь сотрудников строительной отрасли размещена на входе в аллею, у дома № 22 по улице Окунева. Сегодня в сообществе «Чёрный список Тагила» появилась фотография арт-объекта с оторванной ручкой.

По словам заместителя директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Дениса Снекова, если полиции не удастся найти вандалов, то организация сама восстановит памятник.

«В полиции знают о нашем проекте, о том, что на этой аллее стоит мастерок. Мне заявили, что сейчас следственная бригада выедет на место, посмотрят, можно ли взять на месте отпечатки пальцев, посмотрят записи с камер наблюдения, пообщаются с администрацией района. Честно говоря, я в шоке. Мы сделали хороший подарок вашему городу. Я не знаю, кому это нужно было делать. Там же ручка на сварке была. Надо было применить определённую силу, чтоб отломать. Если сам объект стоит примерно 100 тысяч рублей, то мастерок — не менее 30 тысяч. Я надеюсь, что полиция найдёт преступника и он восстановит мастерок за свой счёт. А если не найдёт, то будем мы восстанавливать», — рассказал АН «Между строк» представитель «Уральского объединения строителей».

Отметим, что площадка для аллеи была выбрана по итогам народного голосования (39% голосов), которое прошло по инициативе администрации Нижнего Тагила. Опрос проходил с 3 по 9 марта включительно. Рассматривалась также территория возле школы № 100 (24% голосов), парк «Народный» (21%). Меньше всего голосов набрал бульвар на проспекте Мира (15%).