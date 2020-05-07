В Нижнем Тагиле появится аллея Строителей

Союз «Уральское объединение строителей» представил эскиз аллеи Строителей, которая должна появиться в районе дома № 22 по улице Окунева, где расположена администрация Дзержинского района Нижнего Тагила. Аллея будет включать 64 зелёных насаждения, среди которых липа, сирень, спирея. Количество деревьев символизирует дату — 1956 год, — когда работники строительной отрасли впервые отметили свой профессиональный праздник. У входа в аллею будет установлена оригинальная архитектурная форма — большой строительный мастерок на камне, символ строительной работы.

В «Уральском объединении строителей» уточнили, что дата открытия аллеи пока не определена, но подрядчики планируют завершить все работы до середины августа.

«Строитель — замечательная профессия, благодаря которой мы ежедневно, в офисе или дома находимся в комфортном состоянии, — говорит замдиректора по связям с общественностью СРО “Уральское объединение строителей” Денис Снетков. — Аллея станет символом и воплощением труда строителей по созданию комфортной, безопасной и здоровой городской среды. Сегодня мы ждём окончания карантина для того, чтобы провести городское праздничное мероприятие по случаю посадки аллеи Строителей. Темой мероприятия станет экология. Обещаем много музыки и отличную развлекательную программу».

Отметим, что площадка для аллеи была выбрана по итогам народного голосования (39% голосов), которое прошло по инициативе администрации Нижнего Тагила. Опрос проходил с 3 по 9 марта включительно. Рассматривалась также территория возле школы № 100 (24% голосов), парк «Народный» (21%). Меньше всего голосов набрал бульвар на проспекте Мира — 15%.