Общество

Нижний Тагил и Екатеринбург поборются за звание «Город строительной доблести»

29.07.2020 13:28
Нижний Тагил и Екатеринбург поборются за звание «Город строительной доблести»

Строители из Екатеринбурга и Нижнего Тагила примут участие в челлендж-фестивале «Стройте жизнь!». Битва городов состоится накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 9 августа. Победитель получит звание «Город строительной доблести — 2020» и 100 тысяч рублей.

Участниками челленджа могут стать профессиональные строители, их друзья, родственники и активные горожане. Для этого нужно до 9 августа опубликовать в соцсетях видео или фото того, как вы сажаете дерево, исполняете песню Олега Газманова «Марш строителей» или выполняете другие задания. Подробнее о заданиях конкурса и условиях участия можно узнать на сайте организаторов. 

«Наш фестиваль продолжает экологическую тему, заданную посадкой аллеи Строителей, все вызовы горожанам и строителям связаны с темами силы и здоровья. А ещё мы хотим показать, что строитель  это не только исполнитель архитектурных проектов. Создатели городов настоящие творцы, которые создают нашу жизнь, то, чем по праву можно гордиться. Это подтверждает история строительства. Это подтвердим мы в нашем фестивале», рассказал заместитель гендиректора Уральского объединения строителей, организатора челленджа, Денис Снетков.

Первая акция в рамках челленджа состоится 31 июля в 12:00 — возле администрации Дзержинского района будет высажена аллея Строителей. Место было выбрано с помощью открытого голосования горожан. Строители планируют высадить более 60 саженцев липы, сирени, спиреи.

Фото: 
Яндекс.Картинки
Copyright
Telegram mstrok.ru