Нижний Тагил и Екатеринбург поборются за звание «Город строительной доблести»

Строители из Екатеринбурга и Нижнего Тагила примут участие в челлендж-фестивале «Стройте жизнь!». Битва городов состоится накануне Дня строителя, который в этом году отмечается 9 августа. Победитель получит звание «Город строительной доблести — 2020» и 100 тысяч рублей.

Участниками челленджа могут стать профессиональные строители, их друзья, родственники и активные горожане. Для этого нужно до 9 августа опубликовать в соцсетях видео или фото того, как вы сажаете дерево, исполняете песню Олега Газманова «Марш строителей» или выполняете другие задания. Подробнее о заданиях конкурса и условиях участия можно узнать на сайте организаторов.

«Наш фестиваль продолжает экологическую тему, заданную посадкой аллеи Строителей, — все вызовы горожанам и строителям связаны с темами силы и здоровья. А ещё мы хотим показать, что строитель — это не только исполнитель архитектурных проектов. Создатели городов — настоящие творцы, которые создают нашу жизнь, то, чем по праву можно гордиться. Это подтверждает история строительства. Это подтвердим мы в нашем фестивале», — рассказал заместитель гендиректора Уральского объединения строителей, организатора челленджа, Денис Снетков.

Первая акция в рамках челленджа состоится 31 июля в 12:00 — возле администрации Дзержинского района будет высажена аллея Строителей. Место было выбрано с помощью открытого голосования горожан. Строители планируют высадить более 60 саженцев липы, сирени, спиреи.