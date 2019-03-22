Нижний Тагил попадёт на интерактивную карту состояния окружающей среды в России

Роспотребнадзор совместно с Росприроднадзором создадут базы данных и интерактивные карты качества воды и загрязнения воздуха, со ссылкой на ведомства пишет «Коммерсантъ».

На первом этапе информационно-аналитические базы данных будут разработаны для 12 наиболее неблагополучных с точки зрения качества воздуха городов: Братска, Красноярска, Липецка, Магнитогорска, Медногорска, Нижнего Тагила, Новокузнецка, Норильска, Омска, Череповца, Челябинска и Читы, вошедших в федеральный проект (ФП) «Чистый воздух», однако «в перспективе будут распространены на всю территорию РФ». Для городов — участников ФП эти данные будут доступны в первые годы реализации программы, а «до конца 2024 года в полной мере должны обеспечивать работу по оценке и информированию населения, например, по показателю доли удовлетворённости граждан качеством атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах».

«Развитие системы управления риском для здоровья населения предусматривает использование данных социально-гигиенического мониторинга при планировании надзорных мероприятий, а также формирование соответствующих предложений по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия для уполномоченных органов исполнительной власти», — добавили в Роспотребнадзоре.

В Роспотребнадзоре и Росприроднадзоре отметили, что для информирования населения о текущем состоянии воздуха и воды и возможных рисках в связи c этим для здоровья также будут созданы интерактивные карты, которые будут содержать не только данные о качестве воздуха с указанием предельно допустимой концентрации (ПДК) загрязняющих веществ, но и анализ их опасности для здоровья. Данные будут публиковаться на сайтах министерств и, обещают чиновники, оперативно обновляться.