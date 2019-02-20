В Нижнем Тагиле и ещё 11 городах России введут квотирование выбросов

Действие закона о квотировании вредных выбросов, который в ходе послания Федеральному собранию потребовал принять президент Владимир Путин, будет расширено на 12 городов, вошедших в майский указ как муниципалитеты с самой плохой экологией, со ссылкой на председателя комиссии Госдумы по экологии Владимира Бурматова пишет Znak.com.

«Ранее предполагалось, что закон будет принят и в порядке эксперимента внедрён только в Челябинской области, но сейчас планируется, что квоты на выбросы введут в 12 городах, которые упомянуты в майском указе президента: в Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце и Чите», — сказал Владимир Бурматов.

Идея закона о квотировании выбросов, предполагающего применение сводного расчёта предельно допустимых выбросов при контроле экологической ситуации в регионе, а также возможность региональным властям устанавливать нормы выбросов ниже нижнего предела, появилась после заседания Госсовета в 2016 году. Владимир Путин дал поручение разработать и принять соответствующий закон, однако проект не прошёл согласование в Минприроды. После этого закон дорабатывали в федеральном ведомстве, но его дважды «заворачивало» правительство России. Отмечалось, что против закона действует сильное промышленное лобби.

«Есть влиятельные лоббисты, которые стараются приостановить этот проект, нам понятны их аргументы: сохранение рабочих мест и т. д. Но так не может продолжаться бесконечно. Напомню, при принятии таких решений надо руководствоваться не интересами уважаемых людей и корпораций, а интересами народа России. Прошу принять закон в весеннюю сессию», — заявил в послании Федеральному собранию Владимир Путин.

По словам Владимира Бурматова, сейчас формальные претензии к законопроекту сняты и он готов к внесению сначала в правительство РФ, а потом в Госдуму.

«Я уже созвонился с министром природных ресурсов РФ Дмитрием Кобылкиным, мы обсудили этот вопрос. По его словам, противоречия в правительстве сняты, в ближайшее время закон будет внесён и рассмотрен», — сказал Бурматов.

Напомним, Владимир Путин включил в майские указы Челябинск, Магнитогорск, Нижний Тагил и ещё девять городов с требованием снизить там выбросы на 20% до 2024 года.