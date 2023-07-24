Нижний Тагил ожидает тёплая неделя

Рабочие дни последней июльской недели в Нижнем Тагиле будут тёплыми, ближе к выходным станет жарко.

В понедельник, 24 июля, будет ясно, без осадков, днём столбики термометров покажут до +23°C, ночью — +9°C. Во вторник, 25 июля, ожидается небольшой дождь, дневная температура может подняться до +23°C, ночью — до +11°C.

В среду, 26 июля, будет малооблачно, возможен дождь, днём +21°C, ночью до +13°C. В четверг, 27 июля, синоптики прогнозируют малооблачную погоду с небольшим дождём и температуру воздуха днём до +22°C, ночью — +14°C. В пятницу, 28 июля, температура воздуха днём приблизится к +27°C, ночью будет до +14°C.

В субботу, 29 июля, ясно, температура воздуха днём +27°C, ночью около +14°C. В воскресенье, 30 июля, будет солнечно, без осадков, столбики термометров покажут днём +29°C, ночью — до +15°C.