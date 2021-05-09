Нижний Тагил отмечает 76-ю годовщину победы в Великой Отечественной войне (ФОТОРЕПОРТАЖ)

В этом году парад Победы 9 мая в Нижнем Тагиле, как и во многих городах России, прошёл с ограничениями, без демонстрации и акции «Бессмертный полк». В праздничном параде приняла участие 31 единица военной техники. Среди них — легендарный танк Т-34-85, танк Т-90, орудия и другие боевые машины.

Перед главной трибуной города под звуки духового оркестра прошли парадные расчёты тагильской ракетной дивизии, МЧС, Росгвардии, полк патрульно-постовой службы полиции, сотрудники уголовно-исполнительной системы, а также воины-десантники и пограничники. Поучаствовали в параде и юные кадеты школ № 21 и № 13, моряки и воспитанники патриотического клуба «Вымпел».

С поздравлением к тагильчанам обратились глава города Владислав Пинаев и вице-губернатор Александр Высокинский.

«76 лет отделяют нас от того дня, когда над всей страной пронеслась долгожданная и радостная весть об окончании Великой Отечественной войны. Отмечая эту священную дату, мы вновь сознаём всю грандиозность победы над фашизмом и обращаемся к нашей великой истории. Чувство гордости переполняет, когда мы говорим о подвиге советских солдат. Более 24 тысяч тагильчан не вернулись домой, заплатив самую высокую цену за общую победу. Подвиг каждого солдата должен остаться в веках. Огромный вклад в победу внесли тагильчане: конструкторы, инженеры и рабочие. Дорогие участники войны и труженики тыла, низкий поклон вам за мирное небо над головой», — сказал глава города.

По словам тагильчан, сразу после парада не хватило культурно-развлекательной программы. Но уже в 16:00 в парке имени Бондина и в «Народном» начались праздничные концерты.

А в 22:00 с Лисьей горы запустят в небо праздничный салют.