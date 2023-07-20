Нижний Тагил оказался всего лишь на 17-м месте в рейтинге социально-экономической устойчивости среди свердловских городов

Нижний Тагил занял 17-е место в рейтинге городских округов Свердловской области по социально-экономической устойчивости. Такие выводы показало исследование, проведённое в Уральском институте управления — филиале РАНХиГС, основной задачей которого стало выявление и распространение лучших практик муниципального управления.

Высший уровень среди всех муниципалитетов области по каждому из индикаторов принимался за 100 условных баллов. Затем показатель отдельного города или района делился на этот максимальный уровень и также выражался в баллах. В заключение для каждого муниципалитета рассчитывался индекс социально-экономической устойчивости как средняя арифметическая из 15 показателей. На базе этого индекса и сформирован рейтинг. Полученные данные, по мнению экспертов, неоднозначны, так как проект реализуется в регионе впервые.

Рейтинг охватывает все городские округа и муниципальные районы Свердловской области. По мнению экспертов РАНХиГС, главным критерием их социально-экономической устойчивости стало наличие условий для поступательного развития экономики. Основой для рейтинга послужили 15 экономических и социальных индикаторов. Среди них — динамика численности населения, объём отгруженных товаров собственного производства, объём инвестиций, доходы бюджетов, средняя зарплата и ряд других показателей.По итогам исследования Екатеринбург занял лидирующую позицию и набрал 52,98 балла. Далее разместились четыре муниципалитета с индексом более 40 баллов — это Сысертский городской округ, занявший второе место в рейтинге (42,12 балла), Красноуфимский городской округ (40,55) , Верх-Нейвинский (40,39) и Заречный (40,29). Нижний Тагил разместился на 17-м месте, набрав 31,16 балла. Наихудшие показатели у Талицы, Первоуральска и Махнёво.

«Одним из треков развития Президентской академии является усиление её функций как аналитического центра и экспертной площадки. В связи с этим в нашем вузе разрабатывается экосистема рейтингов, относящихся к различным сферам жизни общества. Их миссия — полнее оценить потенциал уральских регионов и выявить дополнительные ресурсы для устойчивого развития. Подчеркну, это не оценка управленческих команд муниципальных образований, а оценка, основанная на открытых социально-экономических данных», — отметил директор Уральского института управления — филиала РАНХиГС Олег Гущин.

Как отмечают эксперты Президентской академии, рейтинг муниципалитетов региона носит пилотный характер. Его итоги будут тщательно анализироваться, а методология — совершенствоваться. Команда специалистов всегда готова к сотрудничеству с муниципальными образованиями Свердловской области. В дальнейшем подобные рейтинги планируется составить и для других регионов Уральского федерального округа.