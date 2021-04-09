Нижнетагильский театр кукол не успеют реконструировать к 300-летию города

Процесс реконструкции Нижнетагильского театра кукол затягивается на неопределённый срок. Прежде, чем приступить к проектированию нового здания, необходимо провести археологическую разведку. На это мероприятие управление культуры просит выделить из бюджета города 400 тысяч рублей.

Вопрос о реконструкции театра кукол обсуждался сегодня, 9 апреля, на постоянной думской комиссии по социальной политике. Напомним, что учреждение культуры входит в список инвестиционных объектов на 2021 год. О сроках реконструкции Нижнетагильского театра кукол задал вопрос депутат и председатель комиссии Руслан Юсупов.

«Мы уже сейчас начинаем подготовительные работы, но до проектирования ещё пока далеко. Мы ориентируемся на 73-й Федеральный закон, который гласит, что сначала необходимо разобраться со всеми археологическими находками, которые находятся под зданием. Нужно провести разведку, в ходе которой археологи проведут раскопки. Но мы уже точно знаем, что они подтвердят наличие артефактов под землёй. В 2022 году нужно сделать всё, чтобы провести данное мероприятие. И всё, что находится в земле, убрать. И только потом мы вернёмся к проектированию и пройдём государственную экспертизу», — пояснила начальник управления культуры Нижнего Тагила Светлана Юрчишина.

Проект по реконструкции театра кукол должны были сдать ещё в 2018 году. По словам Светланы Юрчишиной, проблемы с проектом возникли из-за изменений в Федеральном законе «Об объектах культурного наследия». В его новой редакции появилась статья о сохранении границ территорий охранной зоны объекта культурного наследия. По этой причине пришлось переделывать уже подготовленную документацию.

За 50 лет в театре ни разу не проводился капитальный ремонт, не считая косметических работ на кровле и фасаде. В рамках проекта реконструкции планировался ремонт зрительного зала, обновление сценического, светового и звукового оборудования. Также само здание должно стать значительно больше.

Реконструкция театра кукол была запланировала к 300-летию Нижнего Тагила, которое отмечается в следующем году. Но реализовать проект к этому времени, по мнению чиновников, вряд ли удастся.