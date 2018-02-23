Нижнетагильская гордума опубликовала список депутатов-прогульщиков

Аппарат гордумы Нижнего Тагила опубликовал на официальном сайте выборного органа отчёт о посещении заседаний депутатами НТГД седьмого созыва за 2017 год.

28 депутатов были избраны 10 сентября прошлого года, за четыре месяца они собрались на заседания семь раз. У половины народных избранников посещаемость пока идеальная — они не пропустили ни одного заседания думы.

По два раза пропустили думу одномандатники Вячеслав Малых (округ № 11), Никита Беркутов (округ № 6) и Роман Гореленко (округ № 2). Остальные одиннадцать не смогли посетить заседания из-за командировок, очередного отпуска или важных рабочих встреч.

Напомним, решение отчитываться перед тагильчанами о посещаемости народные избранники приняли 27 апреля, после того как заседание НТГД впервые за шестой созыв едва не сорвалось из-за отсутствия трети депутатов. Ранее АН «Между строк» направило в гордуму письмо с просьбой предоставить агентству информацию о посещениях депутатами заседаний гордумы с 2012 по 2017 год, однако думская комиссия по местному самоуправлению решила вынести на обсуждение депутатов публикацию данной информации на официальном сайте органа местного самоуправления. За предоставление избирателям сведений о посещении заседаний НТГД депутаты проголосовали единогласно.

В шестом созыве самым злостным прогульщиком стал Олег Цветков, который окончательно перестал появляться в гордуме с 2015 года. В 2013 году он сменил место жительства, уехав работать в Сочи, после вернулся в регион и устроился замдиректора волейбольного клуба «Уралочка». За пять лет Цветков посетил 21 заседание НТГД, пропустив 52. В лидерах по числу пропущенных заседаний также был главврач Областной станции переливания крови Сергей Чеканов, который живёт и работает в Екатеринбурге (40 пропусков), начальник нижнетагильского отделения Пенсионного фонда Елена Емельянова (33 пропуска), директор и владелец компании «Тагилхлеб» Станислав Бойко (32 пропуска).