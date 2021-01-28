«Никто не заявляется». Мэрия Нижнего Тагила не может найти подрядчика на отлов бродячих собак

В декабре 2020 года закончился муниципальный контракт мэрии Нижнего Тагила с ООО «Специализированная служба» из Артёмовского на отлов и содержание бездомных собак. На проведение мероприятий по отлову безнадзорных животных из областного бюджета было выделено 8,2 млн рублей. Позже сумма была скорректирована на 1 млн рублей в сторону уменьшения.

По официальным данным, за прошлый год было отловлено почти 1,5 тысячи собак. После стерилизации и передержки в течение 20 дней многие из них были отпущены в том же месте, где их ранее и отловили. В декабре 2021 года тагильская мэрия вновь опубликовала тендер на поимку бесхозных животных в первом полугодии. Начальная цена аукциона составила 4 млн рублей. На отлов, транспортировку, содержание, лечение и прочие сопутствующие услуги для одной собаки предусмотрено 3,5 тысячи рублей, но на конкурс никто не заявился.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе мэрии, для самостоятельного поиска подрядчика МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» направило соответствующие запросы в адрес всех свердловских организаций, занимающихся данным видом деятельности.

«В настоящее время СЗГХ осуществляет сбор коммерческих предложений в целях мониторинга цены услуги на отлов и содержание животных без владельца. Данное мероприятие необходимо для заключения прямого договора с исполнителями услуг. Достигнута договорённость о заключении прямого договора на отлов и содержание безнадзорных животных с потенциальной подрядной организацией на сумму 600 тысяч рублей», — пояснили в мэрии.

Также в пресс-службе муниципалитета отметили, что, несмотря на отсутствие подрядчика, районные администрации продолжают принимать заявки от жителей по отлову агрессивных безнадзорных животных. При необходимости к отлову привлекаются правоохранительные органы.