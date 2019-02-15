«Никто на меня не давил». Главный редактор «Тагил-ТВ» Виктор Зайцев покинул свой пост

Главный редактор муниципального телеканала «Тагил-ТВ» Виктор Зайцев освобождён от должности. Об этом АН «Между строк» сообщил сам Зайцев, отметив, что увольнение произошло по его инициативе.

«Могу честно сказать: это было моё решение, никто на меня не давил, — сказал агентству Виктор Зайцев. — Просто у меня появилось новое интересное предложение. Буду заниматься продвижением, пиаром тагильской компании, связанной с информационными технологиями. Мы долго общались, я долго думал, сомневался, потому что здесь (на "Тагил-ТВ". — Прим. ред.) есть очень многое, что меня могло бы держать. Финансовые условия не буду обсуждать. Сегодня в коллективе есть человек, способный занять место главного редактора, обладающий необходимыми компетенциями. О своих предложениях я говорил. Но как будет — неизвестно, это дело руководства».

Виктор Зайцев работал в МАУ «Тагил-ТВ» с начала 2018 года. Этому предшествовало увольнение директора муниципального телеканала Александра Соловьёва, который покинул свой пост после того, как глава города Сергей Носов объявил Соловьёву выговор по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности муниципального телеканала. Соловьёва сменил бывший худрук ДК «Юбилейный» Владимир Путинцев, главным редактором стал Виктор Зайцев, пришедший из «Реального Тагила».

После прихода Зайцева муниципальный канал изменил формат подачи новостей, перейдя на ежечасные выпуски, было реализовано несколько новых проектов.

«Сегодня заключительный день работы на "Тагил-ТВ" Виктора Зайцева. Решение принято, документы оформлены, и мы готовы отпустить теперь уже бывшего главного редактора в "большую жизнь". Это был шикарный год. Нам кое-что удалось, мы много спорили, обсуждая концепцию развития "Тагил-ТВ", планируя будущее телеканала, вместе принимали стратегические решения, придумывали новые проекты. Но цель всегда была одна — сделать канал лучше. И лучшим. Нам (всему коллективу) удалось многое. Не всё, конечно, но уверен, что мы на правильном пути. И в будущее смотрим с оптимизмом. Виктор Зайцев занимался сразу несколькими телепроектами, которые подхватят другие. А он планирует работать в другой отрасли. Новое — это всегда интересно! Удачи! И спасибо!» — написал на своей странице в Facebook директор МАУ «Тагил-ТВ» Владимир Путинцев.

В пресс-службе тагильской мэрии отметили, что ещё не решено, кто заменит Зайцева.