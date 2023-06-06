«Никогда не видела, чтобы собака и обезьяна делали сальто назад!» Первые зрители оценили новое представление Нижнетагильского цирка экзотик-шоу «Аливрувер» (0+)

В Нижнетагильском цирке в честь международного праздника Дня защиты детей прошла премьера нового умопомрачительного представления экзотик-шоу «Аливрувер» (0+). Гостей ждала насыщенная цирковая программа, в которой трюки делают не только люди, но и животные. По словам зрителей, подобного они не видели давно. Перед началом аттракциона детей развлекал весёлый аниматор. Сотрудники цирка угостили ребят мороженым, подарили воздушные шары, а также устроили фотозону с артистами во время антракта. Но на этом сюрпризы для юных зрителей не заканчиваются, ведь на каждом представлении проводится розыгрыш подарков среди всех обладателей билетов, где главный приз — надувной матрас в виде огромного попугая.

«Экзотик-шоу “Аливрувер” было подготовлено специально для тагильского зрителя. Наработки, режиссёрские задумки и многие другие вещи можно увидеть только у нас. Я хочу, чтобы этот праздник со временем стал неактуальным, чтобы у нас не было нужды защищать детей ни от чего. Сегодня мы сделали много небольших акций, которые поднимают настроение: аниматоры, возможность сделать фотографии с артистами цирка, а также бесплатные шары и мороженое всем детям», — говорит директор Нижнетагильского цирка Руслан Марчевский.

Одними из первых зрителей программы стали дети из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Поздравил тагильчан с международным праздником депутат городской думы, главный врач Демидовской городской больницы Сергей Овсянников.

«Защита детей — это государственная и всенародная задача. Мы обязаны защищать сегодня тех, кто завтра придёт нам на смену. Защищать от чуждой идеологии, навязанных и неоднозначных западных ценностей, от неприятностей, а также бед и опасностей. Мы всегда это делали и будем делать, иначе жизнь просто не имеет смысла. Я хочу поздравить всех тех, кто стоит в первых рядах защитников: родителей, воспитателей, учителей и, конечно же, врачей. Всех тех, кто помогает нашим детям стать достойными гражданами нашей страны», — сказал Сергей Овсянников.

«Аливрувер» — это цирковой проект шестого поколения династии Филатовых-Клыковых. Руководителем шоу является внучка знаменитого циркового дрессировщика Валентина Филатова — заслуженная артистка России Юлия Филатова.

В программе задействованы более 50 животных, среди которых медведи-акробаты заслуженного артиста России Андрея Клыкова. Обезьяны-джигиты, яркие попугаи, дикобразы, удавы, пони, питоны, жизнерадостные собаки, исполняющие заднее сальто под руководством Анастасии и Михаила Филатовых-Клыковых. А также огромные мейнкуны Кристины Емельянцевой.

«Дрессура — это не то чтобы сложно. Дрессура — это большое количество терпения и эмоций, которые ты делишь с животным. Неважно, какой вид животного, самое главное, что каждое животное индивидуально, как и человек», — говорит Анастасия Филатова-Клыкова, дочь Юлии Филатовой.

На манеже зрители увидят акробатов под руководством Семёна Крицкого, степ-эквилибристов Андрея и Михаила Карлагиных, шоу-балет Анастасии Филатовой-Клыковой, вольтижёров на «Русской палке» под руководством Вячеслава Лебедькова и завораживающих воздушных гимнастов Екатерину и Сергея Остудиных.

Виртуозно продемонстрируют навыки джигитовки «Русские казаки» под руководством Виолетты Александровой-Серж. А самый смешной, заводной, иногда лиричный клоунский дуэт No Comments Михаила Филатова-Клыкова и Ивана Дорохова не даст скучать всё представление.

«Мы не можем вам рассказать, что же такое “Аливрувер”, потому что это можно только увидеть в Нижнетагильском цирке. Благодаря Руслану Марчевскому мы внесли изменения в программу, тем самым создали новый, интересный и захватывающий продукт. В таком виде, в котором его увидит нижнетагильский зритель, шоу ещё не видел никто. В вашем городе невероятно тёплая публика, после первого же номера с животными зрители кричали “Браво!”. Нас люди зарядили на добрые эмоции, которыми мы будем делиться в ответ», — говорит Михаил Филатов-Клыков, сын Юлии Филатовой.

Море смеха, редкие виды животных, дизайнерские костюмы, уникальные спецэффекты, захватывающие трюки в исполнении не только людей, но и животных — всё это можно увидеть в программе «Аливрувер».

«Мне очень понравилось взаимодействие с залом. Клоуны держали внимание зрителей и не давали нам заскучать. Я давно не получала таких эмоций. Ранее меня как-то не впечатляло, мне нравился, так скажем, советский цирк. А вот сейчас я в полном восторге. Считаю, что представление понравится взрослым и детям», — поделилась впечатлениями зрительница Наталья.

«Программа очень насыщенная, на высшем уровне. Мне больше понравились акробаты, а ребёнку — животные. Мы ни разу не пожалели, что пришли на это представление. Очень хорошее, качественное», — говорит Александра, пришедшая в цирк со своей семьёй.

«Я была в восторге от животных. Никогда не видела, чтобы собака и обезьяна делали сальто назад, а также медведя, идущего на передних лапах, и много чего ещё. Видно, что все номера хорошо отрепетированные, никаких заминок не было. Буду советовать представление своим друзьям и знакомым», — рассказывает зрительница Татьяна.

Чтобы самим узнать, что же такое «Аливрувер», приходите на представление в Нижнетагильский цирк. Приобрести билеты на новую цирковую программу экзотик-шоу «Аливрувер» можно в кассах или на сайте. Гастроли труппы продлятся по 2 июля включительно.