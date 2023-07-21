Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, ошибки в бюджетной смете и при выполнении муниципального задания. Счётная палата проверила подведомственные учреждения мэрии Нижнего Тагила

Счётная палата Нижнего Тагила проверила МБУ «Центр организации дорожного движения города» (бывший «Сигнал-3»), МКУ «Службу заказчика городского хозяйства» и управление городским хозяйством мэрии по вопросам расходования бюджетных средств, выделенных в 2022 году на подпрограмму «Повышение комплексной безопасности и безопасности дорожного движения в городе до 2025 года». Всего было найдено 19 нарушений.

Проверяющие обнаружили несоответствие в ведении бюджетной сметы. Так, по их оценке, нерезультативно были использованы бюджетные средства в размере 35 тысяч рублей. Также был нарушен порядок формирования и реализации муниципальных программ. Ещё одним нарушением стало уменьшение объёма субсидии без соответствующего изменения муниципального задания. В бухгалтерском учёте и отчётности была не отражена полученная учреждением банковская гарантия на сумму 110 тысяч 742 рубля.

Выяснилось, контроль за выполнением муниципального задания на 2022 год со стороны управления городским хозяйством не проводился. В отчёте о реализации муниципальной программы Счётная палата выявила несоответствие значений отдельных целевых показателей их фактическим значениям. В частности, учреждения допускали ошибки в формулировках отдельных показателей, характеризующих объём выполняемых муниципальных работ, вида деятельности учреждения и категории потребителей.

Отдельные показатели, которые были приведены в качестве подтверждения объёма работ, не отвечали установленным требованиям бюджетного законодательства. Действительный показатель объёма муниципальной работы в муниципальном задании был существенно занижен.

В целом в муниципальных учреждениях, отвечающих за развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства, было выявлено несоответствие разработанным стандартам качества предоставления муниципальных услуг. В муниципальном задании показатели качества отдельных муниципальных работ не были установлены вовсе либо не соответствовали стандартам.

Помимо прочих нарушений, было выявлено несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, так как проекты организации дорожного движения отсутствовали. Также был нарушен закон о контрактной системе № 44-ФЗ, в организациях отсутствовало обоснование цены договора при осуществлении закупки у единственного поставщика.

Специалисты финансового контроля усмотрели, что отдельное муниципальное движимое имущество, находящееся в оперативном управлении, было не отнесено к особо ценному движимому имуществу. Отсутствовала негосударственная регистрация права оперативного управления на объекты недвижимого имущества общей балансовой стоимостью почти 573 тысячи рублей.

С целью устранения выявленных нарушений и недостатков в адрес управления городским хозяйством и МБУ «Центр организации дорожного движения города» внесены представления. Также информационные письма направлены в адрес управлений городским хозяйством и муниципальным имуществом.

СП направила материалы проверки в прокуратуру Ленинского района, гордуму и главе города.