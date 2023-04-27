Неравнодушные тагильчане помогли полицейским найти рецидивиста, укравшего деньги с банковской карты

Полицейские Нижнего Тагила благодаря помощи очевидцев нашли и задержали воришку, укравшего около 7 тысяч рублей с банковской карты. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», им оказался ранее неоднократно судимый за преступления имущественного характера 33-летний житель Тагилстроя.

Напомним, на днях с заявлением о краже в отдел полиции № 19 обратился 18-летний молодой человек. Он рассказал правоохранителям, что не помнит, где и при каких обстоятельствах потерял банковскую карту, а саму пропажу обнаружил только после списания денег за покупки. Полиция установила, что злоумышленник, рассчитываясь картой за товары в нескольких магазинах на улице Металлургов, попал на камеру видеонаблюдения.

После публикации новости об инциденте в дежурную часть полиции № 19 обратился тагильчанин. Очевидец предположил, что знает человека, попавшего на видеозапись. После поступившей информации сотрудники уголовного розыска доставили подозреваемого для разбирательства в отдел полиции, где подтвердилась его причастность к совершённому преступлению. Задержанный признался, что нашёл чужую карту у дома на улице Металлургов и решил приобрести в магазине товары на украденные деньги, после чего сломал и выбросил карту. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

«Кража денег с банковской карты квалифицируется как тяжкое преступление, предусмотренное п. “г” ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), за совершение которого предусмотрено наказание вплоть до лишения свободы сроком на 6 лет», — напоминают в полиции.