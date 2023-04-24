Полицейские Нижнего Тагила ищут мужчину, укравшего деньги с банковской карты (ВИДЕО)

Полицейские Нижнего Тагила ищут воришку, укравшего деньги с банковской карты на сумму около 7 тысяч рублей. Как сообщили АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское», в отдел полиции № 19 с заявлением о краже обратился 18-летний житель Тагилстроя.

Он рассказал правоохранителям, что не помнит, где и при каких обстоятельствах потерял банковскую карту, а саму пропажу обнаружил только после списания денег за покупки. Полицией установлено, что злоумышленник рассчитался картой за товары в нескольких магазинах на улице Металлургов и попал на камеру видеонаблюдения.

На записи видно, что молодой человек был одет в тёмно-синюю спортивную куртку с капюшоном, светло-синие джинсы и кроссовки белого цвета с чёрными вставками. На голове у него была чёрная кепка.

Сейчас полицейские устанавливают личность воришки. Возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ по факту хищения денежных средств с карты. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 6 лет.

В полиции просят всех, кому знаком этот мужчина, сообщить информацию в дежурную часть № 19 по телефону +7 (3435) 97-69-32.