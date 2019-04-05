Нефтяники подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо

Правительство и нефтяные компании подписали новое соглашение о стабилизации цен на топливо, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

Прежнее соглашение с нефтяниками о заморозке цен на топливо, заключённое в конце прошлого года, действовало до 31 марта, потом правительство договорилось с компаниями о продлении соглашения до 1 июля.

В обмен нефтяникам пообещали увеличить бюджетные компенсации: условную внутреннюю цену для расчёта демпфера на дизтопливо снизят с нынешних 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну, на бензин — с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну. Правительство также согласилось не вводить заградительную экспортную пошлину для отрасли в кризисной ситуации, заменив её лицензированием экспорта.

Ранее сообщалось, что правительство не могло найти средства для компенсации нефтяникам. По подсчётам Минфина, требуется компенсация на сумму 120–190 млрд рублей. Ранее для этого рассматривались три варианта: взять деньги из фонда национального благосостояния (ФНБ), повысить акцизы на мазут и средние дистилляты (полуфабрикаты) или налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для нефтяников. Почему не удалось согласовать ни один из вариантов, неизвестно.

Из-за того, что не был решён вопрос возмещения бюджету, нефтяные компании и правительство не могли продлить соглашение о заморозке цен на топливо.