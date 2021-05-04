Неделя майских праздников в Нижнем Тагиле обещает быть по-летнему жаркой

В ближайшие дни в Нижнем Тагиле и других свердловских городах прогнозируется тёплая погода.

По данным синоптиков Уралгидромета, сегодня, во вторник, температура воздуха поднимется до 26 градусов. Жаркая погода установится в Свердловской области на весь период праздничных и выходных дней — до 10 мая.

Осадков в первой декаде мая ожидается немного, но вероятность в отдельные дни первой пятидневки месяца есть, сообщает главный синоптик уральского гидрометцентра Галина Шепоренко. По её словам, температура воздуха будет держаться около плюс 20 градусов. Более устойчивое тепло придёт в регион после 8–9 мая — столбики термометров превысят отметку в плюс 25 градусов. Сухая и ветреная погода на Урале сохранится в ближайшие 5–6 дней, скорость ветра в эти дни может достигать 15–17 м/с.