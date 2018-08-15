Nebar: посредственная еда в пафосной обёртке

Стильный, модный, молодёжный бар Nebar удачно расположился на обновлённой набережной «Тагильская лагуна», где сейчас так приятно гулять. Вечер выдался отличный, и мы решили поужинать на веранде. Лето, свежий воздух, прекрасная погода, красивый вид из панорамных окон, удобные кресла. Большой плюс веранды — она закрытая, комфортно будет и в непогоду при отсутствии мест в основном здании. Большой минус — прямо внутри неё за перегородкой находится гриль (мангал) и все запахи попадают в помещение.

На веранде оборудовано пространство для детей, где они могут увлечённо поиграть, не отвлекая взрослых (разве что победными криками).

Из одного угла призывно смотрит Тимати, из другого помахивает пистолетами вечно крутой Чак Норрис. Но можно не обращать на них внимания и смотреть телевизор.

Встречают две официантки/хостес, предлагают внушительную стопку меню: основное, «нежадное», меню веранды, бара и детское (оно же «недетское»). Можно, конечно, порассуждать над стремлением везде добавлять приставку не-. «Небар» — бар, «недетское» меню — детское, «нежадное» — жадное… Но не будем)

Изучать предложение придётся долго. Радует, что всё заказанное было в наличии, ведь не секрет, что рестораны с обширным меню часто грешат отсутствием тех или иных продуктов.

Заказ принимает опытная сотрудница: она готова помочь с выбором, хорошо ориентируется в меню, знает хиты заведения. Ничего не записывает — запоминает. Напитки приносят довольно быстро, в жару это особенно приятно.

Классический лимонад (1 л за 250 р.)

Оригинальная подача: в кувшине фрукты придерживает деревянная лопатка (новая). Лимонад приятно прохладный (зубы не сводит), с лёгкой кислинкой, в общем вкусный. Апельсинку можно извлечь и съесть, любители могут то же самое проделать с лаймом.

Морс (1 л за 200 р.)

Скажем честно: это не морс. Сладкая вода с сиропом. Если разбавить минералкой или лимонадом, есть шанс утолить жажду.

Минут через 20 начинают носить еду. Опытная официантка на время куда-то пропадает, а вторая, видимо начинающая, умеет лишь улыбаться и ставить на стол тарелки. Много тарелок. Суп, салат и горячее следом друг за другом. Не умеешь есть быстро — твоё горячее станет «негорячим». На вопрос «почему?» («за что?») официантка продолжает улыбаться и носить тарелки.

Основное меню

Салат с языком телёнка (390 р. за 300 г)

Мы всегда готовимся к фотосессии, делаем макияж, надеваем красивую одежду, даже, бывает, пользуемся фотошопом — это понятно, никто не осуждает. В реальности и люди, и еда, как правило, выглядят гораздо проще.

Микс салатных листьев, отварной язык, маринованные огурцы, «подкопчённые» (опалённые) томаты с заправкой на основе майонеза (собственного приготовления) с соусом Чили. Не бойтесь, остро не будет, Чили в заправке был совершенно незаметен. Салат привычно вкусный, другого от сочетания продуктов мы и не ожидали.

Салат «Цезарь» с филе цыплёнка (330 р. за 290 г)

Добротный «Цезарь». Салат хрустит, кусочки курицы мягкие, помидоры и гренки на месте, соус вкусный, шапочка из сыра — всё как полагается.

Салат с сёмгой и сливочным сыром (390 р. за 250 г)

На тарелке симпатичная полянка из салатных листьев, свежих овощей, перепелиных яиц и рулетиков из рыбы с сыром. Меню анонсировало лайм, видимо, он должен был идти в заправку, но на деле там оказалась только сметана. Вкусно, но заправка определённо требует доработки: всё-таки просто сметана — это скучно. В дело мог пойти бальзамический соус, но повар предпочёл оставить им свой автограф.

Борщ с телятиной (220 р. за 300 г)

Борщ —красавец. Густой, наваристый, овощи аккуратно нарезаны, мяса много. Сало, гренки, сметана — всё при нём. Если вам, как и нам, принесут суп и салат одновременно, забудьте все правила и начинайте с супа. Он хорош горячим.

Булочки в ассортименте (белая с кунжутом, зерновая, луковая, каждая по 20 р.)

Несмотря на то, что булочки прибыли на стол позже основных блюд, они оказались несвежими. И это печально.

Утиная грудка с ароматными яблоками в карамели с миндалем и малиновым соусом (590 р., 100/150/50 г)

Я, конечно, не буду придираться к оформлению и подаче каждого блюда (тем более что не всё меню иллюстрировано), но это уж очень показательное фото — ожидание и реальность.

Удивительное блюдо. Утка мягкая (красивый разрез на фотографии), ожидаемо хорошо гармонирует с соусом.

Яблоки и утка тоже прекрасный союз, но (внимание, лайфхак!) можно съесть их отдельно и сэкономить на десерте. Карамель местами пережарилась, превратив миндальные лепестки почти в конфеты. Да и физалисом украшено не просто так.

Соте из томлёной телятины (590 р., 220/150 г)

Телятина, тушённая с луком и морковью, мягкая. Видно (особенно по морковке), что ингредиенты были предварительно обжарены, ведь соте в дословном переводе значит «прыгать, подпрыгивать»: при обжаривании продукты постоянно встряхивают, чтобы они красиво и равномерно поджарились. Интересно, чем в представлении повара соус демиглас отличается от подливки, полученной в результате тушения.

Заявленные в меню «дольки молодого картофеля, обжаренного на масле с зеленью», уступили место на тарелке варёной картошке в мундире. Да, картофель молодой, но от совсем некрасивых мест можно было и избавиться.

Медовый торт (160 р. за 140 г)

Очень вкусный, практически домашний тортик. Свежий, мягкий с тонкими коржами и хорошей порцией сметанного крема. Советую оставить для него место. Кстати, на тортике (как и на яблоках) физалис как символ десерта.

Мороженое в ассортименте (90 р. за шарик 50 гр)

Хорошее мороженое, в шоколадном — шоколад, в фисташковом — фисташки. Вот только шарики маленькие.

«Нежадное» меню

Его особенностью, помимо озвученной щедрости, является указание автора каждого блюда. Можно поблагодарить при случае (или нет). Большой разницы в стоимости блюд мы не обнаружили.

Салат с авокадо (390 р. за 250 г)

Владислав Зарипов умеет сочетать ингредиенты: авокадо, креветки, шампиньоны, помидоры черри и красная икра отлично дружат. Вопросы вызвала крупитчатая заправка: заявленного в ингредиентах зелёного яблока мы не почувствовали, как ни старались. И соевый уксус — это наверняка соевый соус.

Салат с рулетами из баклажана, сыром фета и грецким орехом (260 р. за 250 г)

Юлия Кожевникова придумала салат для девочек: много-много салатных листьев, миниатюрные баклажановые рулетики, зёрнышки граната, кисленькая заправка и никаких орехов (недаром они не указаны в составе ингредиентов, только в названии).

Индейка в сырно-ореховой панировке, подаётся с печёным перцем и картофельным пюре с добавлением васаби (370 р., 150/75/75 г)

Хорошо приготовленный кусок индейки в хрустящей панировке с рожками из перца и пюре из серии «вырви глаз». Если в соус для салата с языком Чили был добавлен незаметно, то в «нежадном» меню всё по полной программе. Не уверена, что Владислав Зарипов так и задумал, но есть пюре было совершенно невозможно. Уже не слишком улыбчивая официантка неуверенно пообещала уточнить у повара, но вернувшись, сообщила только, что «да, в пюре есть васаби». И на том спасибо.

Меню веранды

Сёмга гриль с соусом «Наршараб» (690 р., 100/50 г)

Обжаренная на гриле сёмга, политая маслом с ароматной зеленью, тонкая лепешка, свежие овощи, соус и салат из капусты, гордо названный «Коул слоу». Рыба хорошо прожаренная, но сочная, с аппетитной корочкой. Аромат гриля пробуждает аппетит. Пропитанная соками лепёшка съедается на ура. Вместе с овощами вообще полноценный обед или ужин. Бокал вина — и ваш вечер удался.

Меню бара (напитки)

Чай в ассортименте (120 р. за 400 мл)

Мы заказали чай с разными добавками. Официантка вынесла три абсолютно одинаковых френч-пресса. Сказать, где какой чай, она не смогла. Пришлось нюхать каждый чайник. Вышла забавная игра.

Заполненность веранды в течение вечера менялась от пустого зала до аншлага. Посетители самые разные: семьи с маленькими детьми, молодые и средних лет женщины, пришедшие провести время с подругами, мужские компании, влюблённые пары (и все такие красивые, как будто на входе фейс-контроль). Атмосфера располагает к долгим посиделкам. Даже если вы вынужденно быстро поели, любоваться видами родного города из окна можно бесконечно.

В меню есть интересные предложения, но предсказать результат на тарелке невозможно. Если вы готовы заплатить за в общем среднюю еду и обслуживание неплохую сумму — добро пожаловать.

В холодную погоду веранда работает до 21 часа, в тёплую — до 23.00 (по другим данным, до 22.00).

Средний чек — 1000 р.

Wi-Fi от бара, по признанию персонала, ловит плохо.

Есть парковка, но лучше прогуляться по набережной.

Эля Паэлья для АН «Между строк»