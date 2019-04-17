Не быкуй! Есть и веселиться в новом «Маринаде»

Гриль-бар «Маринад» сменил собственника, интерьер и меню. По словам новых владельцев, перезагрузка задела буквально всё, кроме адреса. Самое главное — заведение теперь работает не только в уик-энд, а ежедневно.

В гриль-баре два зала: первый с большой барной стойкой, приглушённым светом и уединёнными столиками, второй светлый и просторный. Дополнительный контраст создаётся благодаря сочетанию музыки из первого зала (в нашем случае играл джаз) и телевизора на стене во втором, без звука транслирующего эпатажные клипы Леди Гаги. Интерьер пока довольно минималистичный, но со временем наверняка обрастёт интересными деталями. Хотя и сейчас есть занятные вещи. Место для селфи напротив гардероба, оригинальные лампы, шкура на стене в первом зале, зелёная гитара на стеллаже во втором. Крутые фирменные доски и тарелки ручной работы, классные подставки под соль-перец-салфетки (кстати, разбить такую в порыве страстей или из-за собственной неуклюжести стоит 1200 ₽, как указано в особом «конфликтном меню»).

У входа вас встретит весёлая табличка с надписью «Не быкуй», но если не быковать не получится, то на доске информации заботливо размещено уже упомянутое «конфликтное меню» с подробными расценками на хулиганства (неплохая мотивация держать себя в руках). Пустить в ход красивую доску из-под мяса — 1000 ₽ (графин дешевле — всего 350). Впрочем, может, вам повезёт и доска не сломается.

Меню небольшое, универсальное и добротное, как мебель из IKEA, хотя иногда, собирая блюдо, повар может забыть пару деталей. Начнём с закусок.

Камамбер с малиновым соусом (389 ₽, 180/30)

Местный хит, и это звание присвоено ему заслуженно. Нежный мягкий сыр с лёгким характерным ароматом, хрустящая воздушная корочка, сладкий соус — классика в отличном исполнении. Заказывайте (и ни в коем случае не думайте о калориях).

Луковые кольца (99 ₽,100/30)

Ещё одна прекрасная закуска. Кляр объёмный, но не толстый, а лёгкий и воздушный, колечки лука внутри отлично прогреты: ещё слегка хрустят, но уже не имеют острого вкуса и запаха. Почему-то это простейшее блюдо удаётся далеко не у всех, но в «Маринаде» повар справляется на отлично.

Ростбиф с винным соусом (299 ₽, 100/30)

Фотография в меню откровенно неудачна, на тарелке всё гораздо лучше (хотя нарезка всё же толстовата). Правильный цвет, хорошая текстура, но вкус теряется из-за обилия соли в маринаде. Замечательный соус на основе красного вина и ягод.

Салат с сёмгой и авокадо (289 ₽ за 240 г)

Бестселлер и любимчик прекрасных дам. Беспроигрышное сочетание хрустящего салата, овощей, слабосолёной рыбы и горчичного соуса, украшенное фигурным огурцом и мятой. Ингредиенты нарезаны крупновато, поэтому конструкция рассыпается, как только официантка ставит тарелку на стол. Сёмга хороша, а вот авокадо мог бы ещё пару дней полежать в шкафу.

Греческий салат (199 ₽ за 220 г)

Овощи в это время года, к сожалению, вкусом не радуют. Крупная нарезка лишь подчёркивает их жёсткость. Маслины решили не присоединяться к сомнительной компании и остались на кухне.

Цезарь с креветками (359 ₽ за 240 г)

От замечательно приготовленных креветок исходил сногсшибательный аромат. Дальше печальнее. Соус далёк от оригинала. Гренки слишком твёрдые для гренок и слишком крупные для сухариков, но зато не размокнут. Салат и помидоры свежие и хрустящие, пармезан — жертва санкций.

Уха из двух видов рыбы (229 ₽ за 300 г)

Замечательный лёгкий супчик с сёмгой и судаком, картофелем, луком-пореем и яйцом. Порей — отличная замена репчатому луку, он мягкий и вкусный. Жидкий желток даёт дополнительный вкус бульону.

Овощи гриль (159 ₽ за 150 г)

Здесь овощи пободрее. Шампиньоны свежие и сочные, кабачок нежный с лёгкой хрустинкой, перец ароматный.

Шашлык из филе индейки (319 ₽, 160/50/30, гарнир заказывается отдельно)

Аромат мангала, пряный соус, маринованный лук, розмарин и крупная соль в качестве украшения. Не забывайте, что филе индейки даже более диетическое, чем куриное (0,7 грамма жира в грудке индейки против 2,6 грамма в грудке курицы), а потому неизбежно будет менее сочным, чем хочется.

Сибас на гриле с мятным соусом (459 ₽, 270/30)

Прекрасная ароматная рыбка, свежая, красивая и вкусная. В этот раз повару удалось сохранить сочность. Соус отлично гармонирует с сибасом.

Филе-миньон с винным соусом (699 ₽, 200/30)

Здесь произошла небольшая заминка, которая была быстро и блестяще решена.

Меню рекомендует прожарку medium rare, официантка — medium, а приносят well done.

С нашим замечанием соглашаются и готовят новое мясное сердечко.

Это не стейк, это великолепие. Нежнейшее филе просто тает во рту (между прочим, местного производителя и ничуть не хуже, чем, например, в Берлине в ресторане Block House по 25 евро за порцию).

Филе-миньон — небольшой стейк (с французского дословно «маленькое филе») из центральной части говяжьей вырезки. Мышца, из которой вырезают миньон, почти не принимает участия в двигательной активности, поэтому очень нежная и практически не содержит жира. Следовательно, при высокой степени прожарки мясо теряет всю свою сочность. Если вы боитесь прожарки medium rare, возможно, всё-таки имеет смысл заказывать по рекомендации в меню, чтобы даже в случае, если повар замешкается, получить medium. Если любите хорошо прожаренный кусок мяса, выбирайте другие позиции меню. Филе-миньон будет сухим и жёстким.

Десерт «Баунти» (129 ₽ за 170 г)

Невесомое суфле с кокосовой стружкой и шоколадом. Стружка ощущается грубовато в облаке суфле, можно посильнее её измельчить. Десерт вкусный и даже может вписаться в меню худеющих.

Домашний сметанник (159 ₽ за 200 г)

Оригинальная вариация на тему сметанника, вызывающая неоднозначные чувства. Вкусно, нежно, сладко — бесспорно. Слои лёгкого сметанного крема чередуются с рассыпчатой мелкой крошкой печенья, сверху тонкий слой малинового варенья. Если сделать этот десерт заранее и дать постоять в холодильнике хотя бы пару часов, крем станет более плотным, печенье тоже и есть конструкцию станет удобнее.

Тирамису (169 ₽ за 170 г)

Все перечисленные выше десерты отличает лёгкость, и этот не исключение. В креме ведущую роль играют сливки, а не сыр, нижний слой печенья пропитан жидкостью с ароматом амаретто, кофе если и был, то рядом в чашке. Верхний «пальчик» абсолютно сухой. Если бы итальянец попробовал это тирамису, он бы заплакал.

Шоколадный фондан с мороженым (229 ₽, 180/50)

Это просто подарок всем любителям шоколада. Фондан — десерт капризный: чуть передержал, и будет просто шоколадный кекс. А у нас жидкая серединка, подтаявшее мороженое и полный восторг.

Большие порции — отличительная черта «Маринада», которая, надеемся, со временем не исчезнет. Средний вес того же фондана в общепите — 100 г, здесь почти в 2 раза больше.

Оформление блюд радует глаз. Не всё получается на кухне, но это поправимо. Официантам нужно повышать квалификацию, не бояться вопросов гостей. Можно расширить винную карту, хотя необходимый минимум в ней есть.

Каждую пятницу и субботу в «Маринаде» организуют вечеринки (диджей, ведущий, танцы до упаду), бывает караоке. Вход всегда бесплатный и без депозита.

По выходным на входе фейс-контроль и дресс-код. Предлагается оставить спортивную одежду дома и «приходить нарядными». Ещё цитата из группы «ВКонтакте»: «элегантный стиль у нас в почёте»)

В определённые дни можно получить эксклюзивную карту привилегий от бара (скидка 10% на всё меню бара).

Открывается бар в 16.00 — непривычно, но стратегически верно. «Если в 4 часа, то нет бизнес-ланчей», — скажете вы. Есть другая отличная возможность сэкономить. В «Маринаде» придумали «поздний ланч»: с понедельника по четверг с 16.00 до 19.00 скидка на всё меню (за исключением напитков) 20%. Проспали бизнес-ланч — отправляйтесь в гриль-бар на поздний.

С воскресенья по четверг «Маринад» открыт с 16.00 до полуночи, в пятницу и субботу — с 16.00 до 4 утра.

Средний чек — 800–1000 ₽.