«Не хватает 200 водителей». Перевозчики Нижнего Тагила ответили на жалобы горожан о работе общественного транспорта

Тагильские перевозчики заявили о нехватке водителей на городских маршрутах. На сегодняшний день трём организациям, обслуживающим городские маршруты, не хватает около 200 человек. Об этом сообщает «Тагильский рабочий» со ссылкой на представителей транспортных компаний.

По словам перевозчиков, им известно о жалобах тагильчан на нехватку автобусов. Причину дефицита водителей руководители транспортных компаний видят в том, что курсанты, получившие водительские права нужной категории, уходят после автошкол в сферу грузовых перевозок или в такси из-за более высоких зарплат. Заместитель руководителя ООО «Техноком» Данил Сащенко считает, что такая тенденция напрямую связана с размерами тарифа за перевозки.

«Конечно, мы знаем о жалобах от горожан и о том, что на части направлений создаются очереди. Пытаемся решить вопрос. Всё упирается в кадры, а их отсутствие напрямую связано с размерами тарифа за перевозки. Действующий не позволяет увеличить заработную плату водителям», — пояснил Сащенко.

Ещё одна проблема связана с высокими затратами на содержание и эксплуатацию автобусов. По словам Сащенко, не окупается даже заправка автотранспорта.

Ранее тагильчане возмутились работой общественного транспорта в комментариях под постом губернатора Евгения Куйвашева в Instagram, который перед поездкой в Нижний Тагил попросил горожан поделиться проблемами. На что мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил о кадровом дефиците в сфере пассажироперевозок и анонсировал подорожание проезда в общественном транспорте.

Напомним, в мае 2021 года мэрия Нижнего Тагила определилась с перевозчиками на городские маршруты на ближайшие 7 лет. Как и ожидалось, ими стали ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». Общая сумма контрактов составила 74,1 млн рублей. Согласно контракту, перевозчикам необходимо произвести полную замену пассажирских транспортных средств вместимостью менее 12 мест на автобусы вместимостью не менее 38 человек. Кроме того, транспорт должен быть оборудован видеонаблюдением, системами кондиционирования воздуха и GPS/ГЛОНАСС. Сюда же входит наличие в салоне оборудования для бесконтактной оплаты проезда.