Мэрия Нижнего Тагила определилась с перевозчиками на городские маршруты на ближайшие 7 лет

На сайте госзакупок опубликованы результаты трёх тендеров для перевозчиков на обслуживание 44 городских маршрутов в период с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года. Как и ожидалось, ими стали ООО «Объединение «СОЮЗ-НТ», ООО «Техноком» и ООО «Фирма «ТАС (Тагилавтосервис)». Общая сумма контрактов составила 74,1 млн рублей.

Напомним, перевозчикам по контракту необходимо произвести полную замену пассажирских транспортных средств вместимостью менее 12 мест на автобусы вместимостью не менее 38 человек. Кроме того, транспорт должен быть оборудован видеонаблюдением, системами кондиционирования воздуха и GPS/ГЛОНАСС. Сюда же входит наличие в салоне оборудования для бесконтактной оплаты проезда.