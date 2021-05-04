Бесконтактная оплата, кондиционеры и обновление автопарка. В Нижнем Тагиле ищут перевозчиков на городские маршруты на ближайшие 7 лет

Мэрия Нижнего Тагила объявила три конкурса для перевозчиков на обслуживание 44 городских маршрутов в период с 1 июня 2021 года по 30 июня 2028 года. Ожидается, что их между собой разыграют городские перевозчики «Союз-НТ», «Строитель-Т» и фирма «ТАСС». Общая начальная сумма контрактов составляет 74,2 млн рублей.

Согласно документации на сайте госзакупок, на каждом из городских маршрутов будет работать от 1 до 30 автобусов малой вместимости, на большинстве из них в запасе необходимо держать как минимум по одному резервному транспортному средству. Также каждая компания-перевозчик обязана иметь не менее 5 автобусов, оборудованных для перевозки маломобильных групп граждан.

С момента заключения договора до января 2024 года подрядчик будет обязан произвести полную замену пассажирских транспортных средств вместимостью менее 12 мест на автобусы вместимостью не менее 38 человек. Обновление автопарка проведут поэтапно.

Кроме того, машины перевозчика должны быть оборудованы видеонаблюдением, системами кондиционирования воздуха и GPS/ГЛОНАСС. Сюда же входит наличие в салоне оборудования для бесконтактной оплаты проезда — расходы на его приобретение, установку и эксплуатацию понесёт подрядчик.

Контрактом также предусмотрено наложение штрафных санкций за некачественное оказание услуг. Например, штрафы будут накладываться за каждый факт несоблюдения расписания свыше чем на 7 минут, наличие мусора и грязи в салоне, наличие неисправных приспособлений для перевозки маломобильных граждан, невыполнение первого или последнего рейса по маршруту.