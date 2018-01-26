«Не хочу быть участником фарса». Екатерина Гордон снялась с выборов президента

Журналистка Екатерина Гордон 26 января объявила, что снимает свою кандидатуру с выборов президента России, пишет ТАСС.

Гордон отказалась сдавать подписи в Центризбирком, хотя, по её словам, она собрала 105 тысяч подписей вместо необходимых 100 тысяч. Пресс-секретарь Гордон Олег Цуриков добавил, что журналистка в скором времени объявит о создании собственной партии.

«Я хочу заявить следующее: я не хочу быть участником фарса. Я не хочу принимать участие в шоу. Я не буду сдавать подписи в ЦИК», — сказала Гордон.

Напомним, Екатерина Гордон была выдвинута кандидатом на выборах от «Партии добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров».

Ранее об успешном сборе необходимого количества подписей для выборов отчиталась журналистка Ксения Собчак, которую выдвинула партия «Гражданская инициатива».

Действующий президент Владимир Путин также собирает подписи, так как идёт на выборы самовыдвиженцем. В штабе Путина рассказали, что он собрал полтора миллиона подписей при необходимых 300 тысячах.