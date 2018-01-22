Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для выдвижения в президенты

Телеведущая Ксения Собчак собрала необходимые 100 тысяч подписей для регистрации на выборах президента России, сообщается на предвыборном сайте журналистки.

По словам руководителя сети региональных штабов Собчак Тимура Валеева, штабы будут продолжать собирать подписи с запасом — 130-140 тысяч.

«Это нужно на случай отбраковки. У нас большая часть бракованных [подписей] отбирается ещё в регионах, до отправки в Москву, но лучше перестраховаться», — пояснил Валеев.

Он отметил, что региональные штабы Собчак сталкивались со значительным количеством подделок подписей. По его словам, в штабы «приходили профессиональные сборщики с рисованными подписями и удивлялись, почему мы не хотим их брать».

«В некоторых регионах складывалось ощущение, что там вообще никто никогда всерьёз голоса не собирал», — сказал Валеев.

Штаб Собчак планирует подавать подписные листы для проверки в Центризбирком 30 января.

Напомним, телеведущая была выдвинута кандидатом в президенты 23 декабря на съезде партии «Гражданская инициатива», тогда же Собчак представила свою предвыборную программу, получившую название «123 трудных шага».