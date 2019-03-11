Названа причина экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Баку

Самолёт «Уральских авиалиний», следовавший из Бахрейна в Москву, начал снижаться на границе с Азербайджаном, передав сигнал 7700, означающий аварию или другую катастрофическую ситуацию на борту, сообщает сервис отслеживания авиарейсов radarbox24.com.

По данным телеграм-канала «Раньше всех. Ну почти», в туалете самолёта нашли записку о бомбе на борту. Сейчас самолёт находится в аэропорту Баку, борт досматривают представители экстренных служб. Телеграм-канал Baza добавляет, что из самолёта были эвакуированы 207 взрослых, 9 детей и 9 членов экипажа, их разместили в здании аэропорта.

Источник «Интерфакса» сообщил, что после посадки самолёт был проверен, опасных предметов на борту обнаружено не было. Мужчина, сообщивший об обнаружении записки, задержан, с ним проводится беседа.

«Уральские авиалинии» прокомментировали экстренную посадку своего самолёта в Баку.