Самолёт «Уральских авиалиний» экстренно сел в Баку

Капитан самолёта «Уральских авиалиний», выполняющего рейс из Бахрейна в Москву, подал сигнал бедствия недалеко от Азербайджана, пишет 66.ru.

Что именно произошло на борту, пока официально не объявлено. Как сообщает телеканал «360», по предварительным данным, командир получил сообщение о бомбе на борту. В то же время, по данным Life.ru, предварительно, у лайнера сработал датчик, свидетельствующий о бортовой неисправности.

На онлайн-табло аэропорта Домодедово сообщается, что рейс прибудет с задержкой 23 минуты.

В пресс-службе авиакомпании пообещали предоставить комментарий позже, когда станут известны подробности произошедшего.