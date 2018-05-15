Навальный получил 30 суток ареста за акцию «Он нам не царь»

Тверской районный суд Москвы арестовал оппозиционного политика Алексея Навального, которого задержали на акции «Он нам не царь» 5 мая, на 30 суток за «повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий». После этого в суде сразу началось второе заседание, пишет «Дождь». Навальный обвиняется также в неповиновении сотруднику полиции. По второму делу оппозиционеру грозит арест до 15 суток, однако, как пояснила его пресс-секретарь Кира Ярмыш, наказания в любом случае не будут суммироваться.

Во время первого заседания Навальный оправдывал свои действия тем, что уведомил мэрию Москвы о планах провести акцию, однако власти города не предоставили нормальной площадки.

«Обвинения смехотворны. Вы видели мой паспорт? Я гражданин Российской федерации, и мне не нужно никаких дополнительных законов для того, чтобы пользоваться своими конституционными правами», — заявил Навальный.

Напомним, митинги в преддверии четвёртой инаугурации Владимира Путина прошли более чем в 90 городах страны, в большинстве случаев массовые акции были не согласованы с местными властями. По информации «ОВД-инфо», всего по стране были задержаны почти 1600 человек, большинство из них — в Москве. Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали также в Москве, через несколько минут после того, как он пришёл на Пушкинскую площадь. После составления протоколов его отпустили домой – до судебного заседания.

Во время митинга «Он нам не царь», организованного Алексеем Навальным в Москве, казаки вместе с ОМОНом задерживали митингующих, а также применяли к ним физическую силу — хлестали участников протеста нагайками. Тверской суд Москвы приговорил одного из таких казаков к административному штрафу в тысячу рублей по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство».