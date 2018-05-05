Основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального задержали в Москве на Пушкинской площади, сообщает «Медиазона». В издании уточняют, что до этого события стали задерживать других участников акции «Он нам не царь», которую не согласовали власти Москвы.

По информации «Медузы», на самой площади происходят стычки между участниками и людьми в казацкой форме. Полиция, по словам корреспондента «Медузы», не реагирует на это. По сообщению «Медиазоны», люди в форме казаков бьют нагайками оппозиционеров.