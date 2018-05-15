Суд приговорил казака, хлеставшего нагайкой протестующих 5 мая, к штрафу в 1 тысячу рублей

Тверской суд Москвы приговорил казака Евгения Федорченко, который хлестал нагайкой участников несанкционированного митинга «Он нам не царь» 5 мая, к административному штрафу в тысячу рублей по статье 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», со ссылкой на пресс-секретаря суда сообщает Telegram-канал «Открытые медиа». Telegram-канал Mash опубликовал фотографию Федорченко и добавил, что мужчина — уроженец Одесской области.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 28-летний молодой человек, который 5 мая 2018 года на Пушкинской площади, находясь в казачьей форме, совершил ряд хулиганских действий в отношении участников несогласованной публичной акции», — заявил представитель суда.

Пункт первой статьи 20.1 КоАП РФ расшифровывается как «мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества», и влечёт наложение административного штрафа в размере от 500 до 1 тысячи рублей или административный арест на срок до 15 суток.

Напомним, во время митинга «Он нам не царь», организованного Алексеем Навальным в Москве, казаки вместе с ОМОНом задерживали митингующих, а также применяли к ним физическую силу — хлестали участников протеста нагайками. Митинги в преддверии четвёртой инаугурации Владимира Путина также прошли более чем в 90 городах страны, в большинстве случаев массовые акции были не согласованы с местными властями.