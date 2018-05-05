В России начались протестные акции «Он нам не царь». Задержаны уже более 100 человек

Сегодня, 5 мая в десятках российских городов проходят протестные акции «Он нам не царь», организованные сторонниками Алексея Навального. Они приурочены к инаугурации президента Владимира Путина, которая пройдёт 7 мая. Согласованные митинги уже прошли во Владивостоке и Хабаровске, в Комсомольске-на-Амуре. Также акции, по данным «Медузы», состоялись в Южно-Сахалинске, Магадане и Иркутске.

По оценкам Тайги.инфо, общее число участников митинга «Он нам не царь» только в Новосибирске составило около 700 человек.

В Барнауле полиция уже задержала не менее десяти участников акции «Он нам не царь», которые собрались в городском гайд-парке, где акции можно проводить без согласования. Людей обвинили в создании помех для проведения мероприятия, посвящённого празднованию Дня Победы, с участием школьников. Также известно о задержаниях в Томске и Кемерово.

В Якутске после несанкционированной акции и митинга полиция задержала 75 человек — почти всех участков. Об этом сообщает издание «Сибирь.Реалии» со ссылкой на координатора местного штаба Навального Анатолия Наговицына.

Координатора штаба Навального Яну Герасимову задержали в Красноярске ещё до начала акции, её обвинили в организации несогласованного мероприятия, говорится в трансляции на канале Youtybe «Навальный Live». Всего в городе было задержано, минимум, 15 человек. Сообщается также, что один из них был избит в отделении полиции.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов опубликовал заявление, в котором призвал участников акций протеста «соблюдать законодательство и не провоцировать полицию, а сотрудников правоохранительных органов — проявлять сдержанность и обеспечивать общественный порядок, воздерживаясь от применения силы и произвольных задержаний».

Напомним, В Нижнем Тагиле сторонники Навального также выйдут сегодня на «несогласованную» прогулку по Комсомольскому скверу. Митинг против произвола чиновников и узурпации власти начнётся в 14:00.