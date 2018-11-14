Навальный подаст в суд на судебных приставов из-за запрета выезда

Навальный пообещал подать в суд на Федеральную службу судебных приставов из-за запрета на выезд из России, о котором он узнал накануне при попытке вылететь в Страсбург, сообщил сам политик в Instagram. Он потребует признать действия ведомства незаконными, а также планирует взыскать с них материальный ущерб в размере почти 30 тысяч рублей.

По словам Навального, из-за запрета на вылет у него пропал оплаченный авиабилет, который стоил 21 тысячу рублей. Также для урегулирования проблемы со штрафом по делу «Кировлеса» в размере более двух миллионов рублей, который ФССП считала неуплаченным, ему пришлось оплатить поездку юриста в Киров — с учётом проезда и проживания в отеле на эту поездку Навальный потратил 8542 рубля.

«На самом деле в этот раз было всё окей. Встретили и проводили как родного. Пограничница спросила: а по какой причине вас вчера не выпустили? Я честно ответил: не знаю, спросите у своего начальства», — написал политик.

По его словам, на контроле к пограничникам он подошёл с пресс-релизами ФССП с указанием, что ему можно выехать из России.

Напомним, накануне пограничники не пропустили Навального на рейс в Страсбург из-за того, что ФССП запретила его выпускать за неуплату штрафа по делу «Кировлеса». Политик назвал запрет на выезд незаконным, так как ФССП не уведомила его о нём заранее, и заявил, что штраф уплатил, но не знает, кому предъявить квитанцию об оплате.

Позднее 13 ноября в ФССП подтвердили оплату долга и сняли с политика запрет на выезд из России.

В Страсбурге Навальный посетит заседание Европейского суда по правам человека. 15 ноября Большая палата ЕСПЧ вынесет финальное решение по его иску к властям за задержания на митингах и аресты в период с 2012 по 2014 год.