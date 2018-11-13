Навальный сообщил о запрете на выезд из России

Политику Алексею Навальному запретили выезжать из России, сообщил сам оппозиционер в Twitter.

«Пограничники сообщают, что выезд из России мне закрыт. Есть некое письмо, что выезжать запрещено, но объяснений почему — нет», — написал Навальный.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Навальный рассказал, что планировал полететь на оглашение решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по своему делу, однако был остановлен на пограничном контроле. Политик уточнил, что у него забрали паспорт «для проведения специальных проверочных мероприятий».