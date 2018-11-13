Навальный назвал причину, из-за которой его не пустили за границу

Политику Алексею Навальному запретили выезжать за границу из-за неоплаченного штрафа по делу «Кировлеса», сообщил сам оппозиционер в своём блоге.

Исполнительное производство о взыскании 2,1 миллиона рублей было возбуждено 9 ноября. Навальный утверждает, что это было сделано задним числом, отмечая, что ещё накануне соответствующего решения на сайте службы судебных приставов Кировской области не было.

«Интересно, что они будут делать дальше? Деньги лежали у адвоката на счёте, поэтому оплатить этот штраф было вопросом получаса. Сейчас он уже оплачен», — написал Навальный.

Согласно закону, на добровольную оплату штрафов по закону у должника есть пять дней после получения постановления о возбуждении исполнительного производства. Только после этого приставы вправе ограничить его выезд за рубеж.

Напомним, Алексей Навальный собирался лететь на заседание ЕСПЧ, который 15 ноября должен вынести финальное решение по его иску к российским властям. Европейский суд ранее назначил политику компенсацию в размере 63,7 тысячи евро за семь незаконных задержаний в период с 2012 по 2014 год, но она была оспорена российским Минюстом.