Навальный отклонил предложение властей проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино или Сокольниках

Политик Алексей Навальный отклонил предложение мэрии Москвы провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Люблино. Об этом оппозиционер сообщил в своём блоге. По словам Навального, в ЦАО существует множество мест для проведения акции и если ему не предложат какой-либо вариант в центре, то он будет действовать по изначальному плану.

«Извините, но нет. Вы, защитники Димона, уже закон нарушили, не предложив площадку вовремя», – уточнил Навальный.

Он назвал перекрытие Тверской улицы ради шествия «разумным и скромным».

Оппозиционер напомнил, что для фестиваля «Московское варенье» в Москве перекрывался «вообще весь центр города».

«У нас что, меньше прав, чем у любителей варенья?» – спросил Навальный.

Политик уточнил, что готов обсудить проведение митинга на других центральных улицах.

«Площадь ЦАО Москвы – 66 квадратных километров. Что, вообще всё занято и ничего нам предложить нельзя?» – возмутился оппозиционер.

В случае отказа мэрии от диалога политик призвал действовать в соответствии с законом и решением Конституционного суда: «26 марта, 14.00, любая точка Тверской улицы».

О «тайной империи» Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Сам премьер-министр не отреагировал на расследование, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа».

В связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК сторонники Навального пытаются организовать всероссийские митинги «Он нам не Димон» 26 марта.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: rusvesna.su