Навальный отклонил предложение властей проводить митинг «Он нам не Димон» в Люблино или Сокольниках
Политик Алексей Навальный отклонил предложение мэрии Москвы провести митинг «Он нам не Димон» в Сокольниках или Люблино. Об этом оппозиционер сообщил в своём блоге. По словам Навального, в ЦАО существует множество мест для проведения акции и если ему не предложат какой-либо вариант в центре, то он будет действовать по изначальному плану.
«Извините, но нет. Вы, защитники Димона, уже закон нарушили, не предложив площадку вовремя», – уточнил Навальный.
Он назвал перекрытие Тверской улицы ради шествия «разумным и скромным».
Оппозиционер напомнил, что для фестиваля «Московское варенье» в Москве перекрывался «вообще весь центр города».
«У нас что, меньше прав, чем у любителей варенья?» – спросил Навальный.
Политик уточнил, что готов обсудить проведение митинга на других центральных улицах.
«Площадь ЦАО Москвы – 66 квадратных километров. Что, вообще всё занято и ничего нам предложить нельзя?» – возмутился оппозиционер.
В случае отказа мэрии от диалога политик призвал действовать в соответствии с законом и решением Конституционного суда: «26 марта, 14.00, любая точка Тверской улицы».
О «тайной империи» Дмитрия Медведева 2 марта сообщил Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального. В ходе расследования ФБК у однокурсников премьер-министра обнаружились поместья и яхты, которыми пользуется Медведев. Сам премьер-министр не отреагировал на расследование, пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что бессмысленно «комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осуждённого персонажа».
В связи с отсутствием реакции власти на расследование ФБК сторонники Навального пытаются организовать всероссийские митинги «Он нам не Димон» 26 марта.
Агентство новостей «Между строк»
Фото: rusvesna.su