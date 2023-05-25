«Наша цель — избавить область от напасти лесных пожаров, чтобы дышать чистым воздухом вместо смога». В Свердловской области за прошедшие сутки пожарные потушили две тысячи гектаров леса, в этом им активно помогали добровольцы 

В Свердловской области за прошедшие сутки сотрудники МЧС, специалисты авиалесоохраны, лесничеств и отряды добровольцев ликвидировали 17 природных пожаров на площади две тысячи гектаров. Как сообщили АН «Между строк» в департаменте информполитики региона, потушены крупные пожары в Сосьвинском городском округе на площади 734 гектара, Полевском городском округе — 450 гектаров, Режевском городском округе — 404 гектара, городском округе Пелым — 46,5 гектара, Берёзовском городском округе — 10 гектаров.

Борьбу с огнём ведут более 850 человек, задействовано свыше 120 единиц спецтехники, в том числе спецавиация.

По данным на 09:00 25 мая, в регионе действует 19 природных пожаров на общей площади 6,2 тысячи гектаров, из них локализовано 13 пожаров на площади 1,5 тысячи гектаров. Угрозы населённым пунктам нет.

Ликвидировать пожары специалистам помогают отряды добровольцев, сформированные на предприятиях региона.

«Наш отряд организован 12 мая текущего года. За это время мы съездили на помощь в тушении пожаров семь раз. Водой проливали тлеющий торф, раскапывали траншеи, работали с ранцевыми лесными огнетушителями. На этом останавливаться не собираемся. Наша цель — избавить область от напасти лесных пожаров, чтобы дышать чистым воздухом вместо смога. Работники завода выходят на помощь пожарным в свой выходной день. Они берут с собой личные вещи: вёдра, лопаты, радиостанции. Нередко добираются на личных автомобилях до места пожара, несмотря на то, что предприятие выделяет транспорт на доставку людей. Наше руководство активно поддерживает нас в этом деле и оплачивает людям время, проведённое на тушении пожаров», — рассказывает специалист по пожарной безопасности Уральского завода гражданской авиации, куратор отряда добровольцев Иван Теряев.

В МЧС отмечают, что причиной большинства пожаров на Среднем Урале по-прежнему остаётся человеческий фактор. Возгорания возникают от палов сухой травы, незатушенных костров и мангалов, других нарушений правил пожарной безопасности.

Напомним, на всей территории Свердловской области действует особый противопожарный режим, установленный решением губернатора Евгения Куйвашева. Согласно нему, не допускается использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, стерни, соломы, порубочных и пожнивных остатков, проведение пожароопасных работ. А также любые строительные и производственные огневые работы, в том числе сварка, запуски фейерверков и организация фаер-шоу. Помимо этого, нельзя разводить костёр и пользоваться мобильным мангалом даже на территории собственного дачного или садового участка. Для профилактики возникновения лесных пожаров в Свердловской области до 1 июня также приостановлен сезон весенней охоты, запрещено посещение ряда природных и лесных парков.

В случае обнаружения возгорания нужно незамедлительно сообщить о нём по бесплатному телефону лесной охраны 8 (800) 100-94-00, по единому номеру 112 вызова экстренных служб на территории Российской Федерации либо передать фотографию дыма или огня с помощью мобильного приложения «Берегите лес».