Население Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка

В Иркутской области из-за угрозы нового паводка проходит эвакуация населения в Тулуне и Тулунском районе.

По данным ГУ МЧС по Иркутской области, в зоне возможного подтопления находятся три района города и пять близлежащих населённых пунктов.

Для оказания помощи при эвакуации из Братска направлен вертолёт Ми-8 МЧС России.

«Гражданам, остающимся в зоне паводка, необходимо немедленно покинуть свои дома. Спасатели просят не отказываться от эвакуации», — говорится на сайте регионального МЧС.

На сайте администрации Тулуна сообщается, что из-за обильных осадков, возможно повышение уровня воды в реке Ия до 770 см, при критической отметке в 700 см.

Напомним, в конце июня в Иркутской области произошёл паводок. Стихия затронула 107 населённых пунктов. В зоне затопления оказалось более 10 тысяч жилых домов. Погибло 25 человек. Больше всех пострадали города Тулун и Нижнеудинск.

В эпицентр пострадавших от наводнения районов отправились волонтёры со всей страны — они разгребали завалы, очищали дороги, оказывали медицинскую и гуманитарную помощь. Одним из добровольцев стал житель Нижнего Тагила Константин Баштовой. Он пробыл в Тулуне неделю, разбирая завалы разрушенных домов, общаясь с местными жителями. По возвращении он рассказал АН «Между строк» о том, что правда оказалась ужаснее, чем показали по телевизору.