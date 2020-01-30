«Нас не услышали». В МинЖКХ не учли замечания депутатов Нижнего Тагила к новой схеме обращения с ТКО в Свердловской области

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области учло лишь четыре из девяти замечаний депутатов Нижнетагильской гордумы к новой схеме обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе. Об этом на первом заседании коллегиального органа в 2020 году сообщил председатель думской комиссии по жилищному и городскому хозяйству Денис Корякин. Он отметил, что те предложения, которые всё же приняли, носили скорее технический характер.

«Наши замечания были лишь частично учтены, — отметил Денис Корякин. — Учтены были только те замечания, которые являются несутевыми — по факту мы указали на арифметические ошибки в документе. А те замечания, которые были направлены на изменение логистики обращения с ТКО и размещения полигонов, не учли. По сути, нас не услышали».

Проект обновлённой территориальной схемы был опубликован на официальном сайте Министерства энергетики и ЖКХ Свердловской области в середине ноября. Согласно ей, если до 2025 года в Тагил будут привозить ТКО только из самого города и Горноуральского округа, то позже в город повезут также отходы из Невьянского округа (проживает более 42 тысяч человек). К этому моменту в Тагиле должен быть построен мусоросортировочный комплекс (МСК) в районе Кушвинского мусорного полигона. В письме областным властям депутаты обратили внимание на то, что нецелесообразно после строительства МСК привозить ТКО из Невьянского городского округа в Нижний Тагил (более 50 км), когда путь до Верхнего Тагила составляет лишь 17 км, до Новоуральска — 37 км. Они сочли эти логистические решения непродуманными. Также у них возникли сомнения в эффективности реализации мусорной реформы на территории региона — в частности, в том, что в городе уменьшится число отходов для захоронения. При этом количество объектов размещения ТКО будет сокращено только на бумаге.

В январе депутаты вновь раскритиковали реализацию мусорной (или экологической) реформы, которая была запущена в Нижнем Тагиле и других уральских городах с начала 2019 года. Многие из них так и не увидели никаких улучшений после введения новой системы обращения с отходами. Руслан Юсупов и вовсе высказал предположение, что реформа была проведена «ради самой реформы и получения средств». Депутаты решили собрать в ближайшее время максимальное количество информации от перевозчиков мусора, регоператора «Рифей», областных и муниципальных властей, чтобы реально оценить ситуацию и сделать конкретные выводы. Также необходимо дождаться проведения повторных замеров нормативов накопления отходов и исхода судебных разбирательств общественников с Региональной энергетической комиссией.

С 1 января 2019 года в Свердловской области действуют новые правила обращения с ТКО. Контролирует работу организаций, которые в числе прочего занимаются вывозом отходов в северном кластере с центром в Нижнем Тагиле, теперь ООО «Компания “Рифей”», аффилированное с «Тюменским экологическим объединением» (принадлежит энергоолигархам Артёму Бикову и Алексею Боброву). Региональный оператор занимается заключением договоров с жильцами, ТСЖ и управляющими компаниями на оказание услуг по вывозу ТКО, организует сбор, транспортировку и сдачу утилизирующим компаниям опасных отходов. Недавно РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз ТКО в Нижнем Тагиле.