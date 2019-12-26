РЭК Свердловской области утвердила новые тарифы на вывоз мусора

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области приняла постановление о новых тарифах по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

С 1 июля 2020 года тариф в так называемой Северной зоне (АПО-1) с центром в Нижнем Тагиле вырастет с 695,23 рубля до 720,16 рубля. Из-за этого тагильчане, живущие в многоквартирных домах, вынуждены будут отдавать за вывоз мусора уже не 117 рублей с человека, а 122 рубля, ИЖС — 137 вместо 132 рублей. При этом до 2022 года тариф будет ещё повышаться: до 889 рублей с 1 января 2021 года и до 895 рублей с 1 июля 2021 года.

Для ТБО «Экосервис» (западный кластер, АПО-2) с 1 июля 2020 тариф поднимется с 489,61 рубля до 494,15 рубля за кубометр, для ЕМУП «Спецавтобаза» (восточный кластер, АПО-3) — с 474,37 рубля до 491,44 рубля.

Отметим, что в проекте обновлённой территориальной схемы обращения с твёрдыми коммунальными отходами в регионе (ТКО), разработанном Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области, к 2022 году тариф в АПО-1 должен был вырасти всего на 50 рублей.

В начале текущей недели замминистра энергетики и ЖКХ Егор Свалов заявил, что правительство рассматривает возможность пересмотров нормативов накопления ТКО в многоквартирных домах и сельских территориях.

«Нам весь этот год правительство России говорило о том, что примет новую методику расчёта нормативов, — не приняли. Потом сказали, что есть новый проект, который будет принят в январе, но опять где-то как-то застопорилось, непонятно. Поэтому принято решение — создаётся рабочая группа, вице-губернатор Чемезов её руководитель, при нашем участии, РЭК, муниципалитетов. Мы будем, видимо, пытаться решить вопрос по переутверждению нормативов, либо какие-то другие пути, чтобы не ждать, когда будет принято постановление. То, что нужно снижать для сельских населённых пунктов, это однозначно. Не потому что говорят: “Мы бумагу жжём”. Вот откровенно — сколько вы бумаги дома получаете? Кто-то газеты выписывает? Кто-то книги покупает? Нет. Главное, что объём мусора, который возникает, — это органика. Действительно, в деревнях она идёт на компост. Это первое. А второе — самое главное — из-за покупательной способности. Житель Екатеринбурга и житель Серова явно покупает больше, чем житель деревни, сельского населённого пункта или маленького города. Исходя из этих посылов будем смотреть, что можно сделать, но в рамках действующего законодательства», — цитирует слова Свалова издание «Новый день».

Чиновник также пояснил, что планируется пересматривать нормативы не только для жителей, но и для юрлиц.